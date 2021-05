Real Madrid: Zidane éteint la rumeur d'un malaise avec Hazard

Alors qu’Eden Hazard est remplaçant depuis trois matchs et l’élimination du Real Madrid contre Chelsea, en Ligue des champions, son entraîneur Zinédine Zidane a précisé que ce n’était pas une sanction et qu’il n’avait aucun problème avec le Belge.

Titularisé lors de la demi-finale retour de Ligue des champions contre Chelsea, Eden Hazard n’avait pas spécialement brillé sur le terrain. Surtout, il avait été aperçu après le match s’amusant avec deux joueurs de Chelsea, Edouard Mendy et son ancien coéquipier Kurt Zouma. Une scène qui lui a valu de nombreuses critiques en Espagne.

Depuis cette rencontre, le Belge n’a plus été titularisé, cantonné à un rôle de remplaçant face à Séville, Grenade et l’Athletic Bilbao, alors même que le Real Madrid joue le titre en Liga. Avec un but et une passe décisive lors des trois derniers matchs, Hazard a su se montrer décisif mais il n’a joué en cumulé que 52 minutes.

Pas une première pour Hazard

"Il n’y a rien de mal avec lui", a justifié son entraîneur Zinédine Zidane ce week-end pour assurer que l’épisode de l’après-match contre Chelsea n’avait rien à voir dans ses choix depuis dix jours. "D’autres jouent pour le moment, a ajouté ZZ. Je dois toujours en choisir onze et c’est tout. Il est là et il contribue avec son travail. Dans chaque match, je dois décider."

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois de la saison qu’Eden Hazard débute trois matchs consécutifs sur le banc. Durant l’hiver, de retour de blessure, il était entré deux fois en jeu contre Elche et le Celta Vigo, après être resté sur le banc 90 minutes contre Grenade.