Real Madrid: Zidane sur le départ, qui sont les entraîneurs qui pourraient lui succéder

Alors que Zinédine Zidane aurait déjà annoncé son départ à l'issue de la saison aux joueurs du Real Madrid, la presse espagnole spécule déjà sur le nom de son remplaçant. Raul, actuellement sur le banc de la Castilla, semble le grand favori comme le rapporte Marca. Les noms de Massimiliano Allegri et Joachim Löw sont aussi évoqués.

Cela commence de plus en plus à ressembler à la fin de l'histoire entre le Real Madrid et Zinédine Zidane. Selon les informations de plusieurs médias espagnols ce samedi, l'actuel technicien merengue aurait annoncé son départ aux joueurs, qui sera effectif à l'issue de cette saison.

Questionné sur son avenir encore une fois ce samedi, Zinédine Zidane a déjà donné un message subliminal. "Vous pensez peut-être qu'à chaque fois, j'abandonne mon poste pour m'ôter toute responsabilité, ou quelque chose du genre. Absolument pas, a glissé l'entraîneur français devant les médias. Ce que je fais, je le fais à fond. Et après, parfois, il arrive un moment où les choses doivent changer. Pas seulement pour moi, mais pour tous. Pour le bien du club, des personnes."

Raul favori

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Zidane semble donc avoir acté son départ à la fin de la saison, peu importe le scénario de la Liga. Champion d'Espagne en titre, le Real Madrid est actuellement à deux unités de l'Atlético de Madrid après 36 journées. La presse espagnole spécule déjà maintenant sur le nom de son successeur.

Un nom prend de l'ampleur depuis plusieurs jours: celui de Raul, actuel entraîneur de la Castilla, la réserve du Real Madrid. Pour Marca, il est le principal favori. Comme Zinédine Zidane, le technicien espagnol pourrait faire le grand saut en étant propulsé du banc de la réserve à l'équipe première. Il est perçu en tout cas comme un symbole de continuité du travail de Zidane. L'ancien attaquant espagnol reste aussi majoritairement apprécié et respecté, en tant que légende du club. Courtisé en Allemagne et notamment par l'Eintracht Francfort, Raul a en tout cas fait ses gammes et semble prêt à entrer sur la grande scène à 43 ans. Sa philosophie colle avec celle du club.

Derrière la solution interne incarnée par Raul, désormais candidat numéro 1, d'autres noms surgissent aussi pour remplacer Zidane. Marca cite notamment Massimiliano Allegri, libre depuis l'été 2019 et sa dernière expérience à la Juventus. Joachim Löw, qui quittera son poste de sélectionneur de l'équipe d'Allemagne après l'Euro, est lui aussi évoqué comme un candidat potentiel.