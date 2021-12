Real: Marcelo achète un deuxième club et prépare son après-carrière

Alors qu'il est encore joueur du Real Madrid, Marcelo vient de trouver un accord pour l'acquisition du CD Mafra (D2 portugaise) via sa holding Doze, qui sera lancée en 2022. Son objectif: faire du club une vitrine pour les joueurs d'Azuriz, le deuxième club qu'il possède.

Marcelo prépare déjà sa reconversion. En fin de contrat avec le Real Madrid le 30 juin prochain, le défenseur brésilien vient d'acquérir son deuxième club, le CD Mafra (D2 portugaise), via sa holding Doze, qui sera lancée en 2022. Quatre ans plus tôt, il avait déjà racheté Azuriz (Brésil). Dans une interview pour TNT Sports, le joueur de 33 ans a annoncé qu'il continuerait dans le monde des investissements dans le football, où il veut étendre sa marque avec les clubs brésiliens.

"J'ai toujours eu une vision très claire de la façon dont j'aimerais développer ma marque en tant qu'athlète et l'achat de clubs était une opportunité d'investissement évidente. Tout a commencé en 2017 avec l'acquisition d'Azuriz, le premier club à porter mon nom au conseil d'administration. L'objectif dès le départ était d'en faire une référence dans la formation des sportifs et c'est ce que nous avons fait", a expliqué Marcelo, dans des propos relayés par As.

Faire un lien entre les marchés européen et brésilien

Avec l'acquisition de ces deux clubs, le Madrilène veut faire du CD Mafra une vitrine pour Azuriz, qui servira de centre de formation. "Nous voyons Mafra comme une connexion potentielle entre les marchés européen et brésilien. De nombreuses équipes de la deuxième division européenne ont des difficultés à accéder au marché brésilien et Mafra, étant du même groupe qu'Azuriz, forme un lien parfait. C'était une bonne affaire, même avec sa petite structure, Mafra était bien organisée financièrement et sans aucune dette", a poursuivi le Brésilien.

S'il joue très peu cette saison (140 minutes toutes compétitions confondues), barré par Ferland Mendy, Marcelo n'envisage pas encore se retirer des terrains et veut continuer à jouer. Cela ne l'empêche pas d'assurer le début de son autre carrière.