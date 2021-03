Liga: Benzema lance encore le Real avec un doublé contre le Celta

Décidément en grande forme, Karim Benzema a signé un doublé lors du match entre le Real Madrid et le Celta Vigo ce samedi, comptant pour la 28e journée de Liga.

On n’arrête plus Karim Benzema. Le Français de 33 ans a encore marqué ce samedi, lors du duel entre le Real Madrid et le Celta Vigo comptant pour la 28e journée de Liga. Servi à la limite du hors-jeu par Toni Kroos, l’attaquant tricolore a conclu d’une superbe frappe enroulée du droit (1-0, 20e).

Bis repetita une dizaine de minute plus tard. Le Français s’est emparé du ballon dans la surface galicienne, avant de résister au retour de deux défenseurs pour signer un doublé, d’une belle frappe du gauche dans le petit filet. Masqué, le gardien n’a rien pu faire, sinon s’incliner à nouveau (2-0, 30e).

>> La Liga est accessible via l’offre RMC Sport-beIN Sports

Six buts en quatre matchs

Blessé courant février, Karim Benzema a manqué trois matchs dont le huitième de finale aller de Ligue des champions remporté face à l’Atalanta (0-1). Mais depuis son retour lors du derby contre l’Atlético, le buteur formé à l’OL a affiché une efficacité incroyable.

Auteur d’un but salvateur face au Colchoneros (1-1), "KB9" a ensuite enchaîné les prestations de haute volée. D’abord avec un doublé contre la faible équipe d’Elche en Liga (2-1), s’attirant au passage les éloges de la presse ibérique. Ensuite avec une prestation majuscule, et ponctuée d’un nouveau but, contre l’Atalanta pour envoyer le Real en quarts de finale de Ligue des champions (3-1). Enfin, avec ce nouveau doublé face au Celta Vigo, le Français reste donc sur six buts en quatre matchs. Phénoménal, tout simplement.

>> La Ligue des champions est à suivre en intégralité sur RMC Sport

Karim Benzema se trouve dans une forme exceptionnelle et le Real Madrid pourrait bien en profiter d’ici la fin de saison. Un succès contre Vigo et la première place de la Liga ne serait plus qu’à trois longueurs.

Le danger semble encore plus grand pour Liverpool, prochain adversaire de l’équipe dirigée par Zinedine Zidane en Ligue des champions. Les rivaux des Merengue sont prévenus, Karim Benzema a activé le mode injouable.