Séville-Barça: "On a montré qu'on est encore bien vivants", le message de Piqué

Humilié par le PSG (4-1) en huitième aller de Ligue des champions, le Barça a enchaîné une deuxième victoire consécutive en Liga à Séville ce samedi (2-0). Une belle victoire dont s'est dit très fier Gérard Piqué. Le défenseur catalan a loué l'état d'esprit de ses coéquipiers.

Gérard Piqué et ses coéquipiers ont donc bien intégré le message de Ronald Koeman. En conférence de presse vendredi, l'entraîneur néerlandais du FC Barcelone invitait ses joueurs à prendre leurs responsabilités, pour soutenir davantage Lionel Messi sur le terrain.

À Séville ce samedi, la Pulga a marqué. Mais c'est bien une prestation collective aboutie qu'a réalisée le Barça pour s'imposer (2-0). Une victoire qui a plu à Gérard Piqué, titulaire en défense centrale, avant de céder sa place en seconde période suite à une petite alerte.

"On a pris des coups derrière la tête"

"Les dernières fois que j'ai parlé, c'était dans des moments durs. Aujourd'hui, je suis très fier de l'équipe. On a pris des coups derrière la tête et l'équipe s'est relevée", a indiqué Piqué après la rencontre. Grâce à cette victoire, décisive dans la lutte pour les premières places en Liga, le Barça met à nouveau la pression sur l'Atlético de Madrid, qui ne compte que deux points d'avance sur les Catalans (avec deux matchs en retard).

Mais la priorité du moment n'est pas au championnat selon Piqué: "Aujourd'hui, on a montré que l'équipe est encore bien vivante, que l'équipe est capable d'être compétitive, et mercredi, ça va être une autre bataille". En milieu de semaine prochaie, le FC Barcelone affrontera à nouveau Séville en Coupe du Roi, après une défaite 2-0 au match aller.

Deux remontadas dans le viseur

"Si mercredi, nous parvenons à faire une remontada, la saison change complètement. Nous devons nous battre jusqu'au bout pour obtenir des titres, c'est ce qu'on demande aux joueurs du Barça", a précisé Piqué. Conscient de l'humiliation subie face au Paris Saint-Germain (1-4) en Ligue des champions le 16 février dernier, le défenseur catalan a donc tenu à relativiser sur la forme du Barça.

"On a vu des choses bien pires. Nous ne sommes pas dans une situation parfaite, mais on est en confiance. (...) L'équipe est bien dans la tête, peu importe qui joue. Il faut qu'on continue avec cet esprit d'équipe", a indiqué Piqué. Avec sa victoire contre Séville, le Barça a enchaîné un quinzième match sans défaite en Liga. Reste maintenant aux Catalans de réaliser deux remontadas face à Séville et au PSG pour continuer de jouer sur plusieurs tableaux.