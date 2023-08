Supprimer des taxis, la dernière idée du Barça pour faire des économies

Selon Sport et Mundo Deportivo, le FC Barcelone va mettre fin à une tradition qui date de plus de 25 ans, en remplaçant les taxis de la Masia par des bus. Ces taxis déposaient les jeunes au centre de formation et les ramenaient également chez eux.

Des changements sur le plan sportif, mais pas seulement, pour le FC Barcelone. Le club catalan va mettre fin à une tradition vieille de 25 ans, comme révélé par les quotidiens espagnols Sport et Mundo Deportivo. Une trentaine de taxis de la Masia vont être remplacés par des bus, dans le but d'améliorer la situation financière du club.

Des parents pourraient retirer leurs enfants de la Masia

Pour 80% des jeunes de la Masia, les taxis assuraient un service porte-à-porte, allant les chercher chez eux pour les emmener jusqu'au centre de formation, et vice-versa. Cela faisait partie du programme "Masia 360", qui accompagne les jeunes de l'académie dans leur développement. Désormais, les parents devront déposer leurs enfants à des endroits précis pour qu'ils puissent prendre des bus.

Cela complique grandement l'emploi du temps des parents, à tel point que certains envisageraient de retirer leurs enfants de la Masia, selon Mundo Deportivo. Ce changement, qui pourrait paraître compréhensible à une heure d'économies et de transition écologique, est pourtant mal perçu, et même critiqué, par la presse catalane. Le quotidien Sport parle ainsi d'une ''erreur très grave'', regrettant la fin d'une tradition.