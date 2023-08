Mercato: "Ce n'est plus la peine de parler de Dembélé", Xavi "déçu" du départ du Français au PSG

En conférence de presse avant le premier match du FC Barcelone en Liga contre Getafe dimanche à 21h30, Xavi est revenu sur le départ d'Ousmane Dembélé, qui s'est engagé avec le PSG ce samedi. Il s'est dit "déçu" et ne souhaite plus parler du joueur français.

Présent en conférence de presse à la veille d'un match contre Getafe qui sonnera le début de la saison de Liga du FC Barcelone, Xavi est revenu sur le départ d'Ousmane Dembélé, qui s'est officiellement engagé avec le PSG ce samedi. L'entraîneur catalan s'est dit "déçu" mais souhaite bonne chance à son ailier.

"Ce n'est plus la peine de parler de Dembélé"

"C'est une grande déception qu'il ait décidé de partir alors qu'il était heureux ici. Nous avions misé sur lui. Pour moi c'est une grande déception sur le plan personnel. Il s'est comporté comme un bon garçon, il nous a aidés, nous lui avons donné de l'affection et de l'importance, répond le coach du Barça. C'est une grande déception qu'il ait décidé de partir. C'est décevant, mais il a choisi un autre projet. Je lui souhaite bonne chance."

Au FC Barcelone, Xavi a toujours soutenu Ousmane Dembélé et donné sa confiance, même lorsque le club le poussait vers la sortie. C'est lui qui réussit notamment à le convaincre de prolonger la saison passée. Aujourd'hui, l'entraîneur barcelonais veut passer à autre chose: "C'est ainsi, la vie continue et ce n'est plus la peine de parler de Dembélé."

"Je me sens mal"

Il s'était déjà ému de la situation de son attaquant qu'il juge comme étant "le meilleur à son poste" début août, alors que le transfert d'Ousmane Dembélé au PSG était imminent: "Je me sens mal parce qu'on s'est bien occupé de lui, mais il a cette proposition et c'est pourquoi je ne l'ai pas fait jouer. C'est la loi du marché, nous ne pouvons pas rivaliser avec cette proposition, elle est hors de notre portée, et je lui souhaite tout le bonheur du monde parce qu'il nous a beaucoup donné."

Le PSG a officialisé ce samedi matin l'arrivée de l'ailier du Barça Ousmane Dembélé dans la capitale. L'attaquant de 26 ans a signé son contrat de cinq ans avec les champions de France. Recruté 140 millions d’euros par le Barça au Borussia Dortmund à l’été 2017, l'ailier a joué au total 185 rencontres toutes compétitions confondues sous les couleurs du Barça, pour 40 buts et 42 passes décisives.