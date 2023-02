The Best: Alaba répond aux supporters du Real et éteint la polémique Benzema

Le défenseur autrichien, David Alaba, a expliqué pourquoi son choix s'était porté sur Lionel Messi et pas Karim Benzema pour le trophée "The Best" du meilleur joueur. Et pour cause, il ne s'agissait pas uniquement de lui.

Il aurait suffi de prendre la peine de l’écouter ou de le lire en l’occurrence, pour comprendre. Car avec la justification qu’il vient de donner, le vote prend tout son sens. David Alaba a essuyé un torrent de critiques sur les réseaux sociaux après la publication de son vote pour le trophée The Best du meilleur joueur de l’année 2022. On y constate que l’Autrichien a placé le lauréat Lionel Messi tout en haut, devant son coéquipier au Real Madrid, Karim Benzema, et l’attaquant français du PSG, Kylian Mbappé.

"Karim est le meilleur attaquant du monde"

Victime de commentaires racistes, David Alaba a expliqué que ce vote était le fruit d’une décision collégiale. En tant que capitaine de la sélection autrichienne, il s’est fait le porte-voix de toute une équipe. Toutes les nuances de la sélection sont ainsi représentées dans son vote.

"L'équipe nationale autrichienne vote pour ce prix en tant qu'équipe, pas seulement moi, a-t-il expliqué. Tous les membres du conseil de l’équipe peuvent voter, c’est ainsi que le vote a été décidé. Tout le monde sait, surtout Karim, à quel point je l'admire, lui, ainsi que ses performances. J’ai souvent dit que pour moi, il était le meilleur attaquant du monde. Et c'est toujours le cas. Sans aucun doute."

Actuellement blessé (déchirure musculaire), David Alaba ne sera pas de retour sur les terrains avant plusieurs semaines. Le temps devrait, lui, permettre d’apaiser la rancœur des quelques supporters échaudés qui appelaient déjà à son départ sur Instagram.