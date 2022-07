Un ancien dirigeant du Barça révèle la raison du départ de Guardiola en 2012

Président du FC Barcelone entre 2010 et 2014, Sandro Rosell est revenu sur un épisode marquant de son mandat catalan: le départ de Pep Guardiola en 2012. L’ancien dirigeant barcelonais appuie sa version selon laquelle le départ de l’entraîneur est dû à une grosse cassure dans le vestiaire.

Dix ans plus tard, Sandro Rosell met les choses au clair. L’ex-président du FC Barcelone s’est livré pour le média espagnol El Periodico et est revenu sur le départ de Pep Guardiola. En 2012, l’actuelle tête pensante de Manchester City quittait le Barça pour prendre une année sabbatique et s’installer à New-York avec sa famille. Ce départ fut largement imputé à Sandro Rosell, président de l'époque. Le dirigeant de 58 ans n’est pas de cet avis et le fait savoir.

"Ce n'est pas vrai, lance Rosell. Pep est parti à cause d'une dispute avec les joueurs. A cause d'un problème dans le vestiaire", assure-t-il aujourd'hui. Pep Guardiola aurait donc rendu son tablier au terme de la saison 2011-2012 à cause d’une rupture avec les joueurs. Rosell balaie donc l’hypothèse d’un différend entre lui et son entraîneur. Au terme de l'ultime saison barcelonaise de Guardiola, le Barça avait remporté quatre titres. Une fin (presque) en apothéose pour Pep Guardiola avec la Coupe du Roi, la Coupe du monde des clubs, la Supercoupe d’Espagne et la Supercoupe d’Europe.

Rosell salue son bilan

La fin du mandat de Guardiola sur le banc du Camp Nou marquait également la fin de l’âge d’or du Barça. Sandro Rosell quitte la présidence du club deux ans plus tard, en 2014, et ne tarit pas d’éloges sur son bilan: "Mes quatre années au Barça sont les meilleures dans l'histoire du club. Dans les titres des sections, en argent gagné, en patrimoine créé, en fonction sociale, dans la Fondation... Ce sont les meilleurs. Ce sont des données. Vous pouvez dire: 'Je n'aime pas Rosell, je ne peux pas le supporter'. Mais les données objectives de ma gestion sont publiées et auditées sur le site officiel du Barça. Je ne me suis jamais défendu, mais les chiffres sont ce qu'ils sont. De 2010 à 2020, en passant par la pandémie, se sont déroulées les meilleures années de l'histoire du club."

Sous la présidence de Sandro Rosell, le FC Barcelone a remporté dix titres en l’espace de quatre ans, notamment avec une Ligue des champions et deux titres de champion d’Espagne.