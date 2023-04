Bâle-Nice: "On est un groupe très uni", Digard veut faire abstraction de l'affaire Galtier

Face au contexte difficile lié à l'affaire Galtier, portant sur des faits datant de la saison 2021-2022, l'OGC Nice se prépare "sans faire plus" pour son quart de finale aller de Ligue Europa Conférence, selon Didier Digard, qui s'est exprimé au micro de RMC Sport.

Au Parc Saint-Jacques, l'OGC Nice affronte jeudi le FC Bâle en quarts de finale aller de la Ligue Europa Conférence (21h00). Un match qui tombe en pleine agitation médiatique autour de l'équipe niçoise, en raison des accusations de discrimination qui pèsent sur son ancien coach Christophe Galtier et qui concernent certains joueurs de l'effectif. Dans ce contexte, comment préparer un tel rendez-vous? "Comme on fait actuellement, sans faire plus, sans faire différemment", répond l'entraîneur Didier Digard, interrogé à la veille de cette rencontre au micro de RMC Sport.

"On ne change rien"

"On est un groupe très uni, avec des objectifs communs. On adhère tous ensemble aux mêmes choses. Donc on reste sur ce qu'on fait de bien et on ne change rien", ajoute l'entraîneur des Aiglons, lui aussi cité dans les dernières révélations sur le déroulement de la saison 2021-2022 du club.

Au lendemain des révélations sur un mail envoyé par l'ancien directeur du football Julien Fournier, Nice-Matin a révélé que Didier Digard - à l'époque entraîneur de la réserve - voue une profonde détestation à l'égard de Christophe Galtier. En cause: des propos violents qui auraient été tenus sur ses convictions religieuses. "La vérité arrivera de toute façon", a simplement commenté l'actuel technicien niçois lors de la conférence de presse de l'avant-match Bâle-Nice. De son côté, Christophe Galtier conteste formellement les accusations et fait savoir que des poursuites judiciaires pourraient être engagées prochainement.