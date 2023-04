Affaire Galtier: Damian Comolli met en avant "l'honnêteté et la tolérance" de Galtier

Président du Toulouse FC, Damien Comolli a écrit un message sur son compte Twitter ce jeudi pour défendre Christophe Galtier, accusé d'avoir tenu des propos racistes et islamophobes lors de son passage à l'OGC Nice.

Les soutiens se multiplient pour Christophe Galtier. Depuis ce mardi, l'entraîneur du PSG fait face à la révélation d'un mail de Julien Fournier, directeur du football la saison dernière lorsque le technicien était Nice. Accusé d'avoir tenu des propos racistes et islamophobes, Galtier a été défendu ce jeudi par Damien Comolli.

"Christophe Galtier c'est la tolérance"

Directeur sportif de l'AS Saint-Etienne entre 2008 et 2010, Damien Comolli a connu Christophe Galtier, qui a dirigé les Verts à partir de 2009: "Christophe Galtier c’est l’honnêteté, la tolérance, un grand cœur, aimant et protégeant ses joueurs. Voilà l’homme et l’entraîneur que je connais", a écrit l'actuel président du Téfécé sur son compte Twitter.

Damien Comolli n'est pas le premier à prendre publiquement la parole pour apporter son soutien à Christophe Galtier. Burak Yilmaz, José Fonte ou Mevlut Erding, d'anciens de ses joueurs, l'ont soutenu également ces dernières heures. Roland Romeyer, président du directoire de l'ASSE, s'est lui aussi étonné des accusations lancées à l'encontre de son ancien employé.

Daté du 9 août 2021, le mail de Julien Fournier à destination de Dave Brailsford, directeur des opérations d'Ineos (propriétaire de l'OGC Nice), assure notamment: que Christophe Galtier souhaitait "tenir compte de la réalité de la ville", estimant que l'équipe de Nice "ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans". L'actuel coach du PSG a déposé ce jeudi plusieurs plaintes et conteste "avec la plus grande fermeté" les accusations.