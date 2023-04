PSG: après les accusations de racisme, Galtier va porter plainte contre Julien Fournier

Comme indiqué par Le Parisien, Christophe Galtier va déposer une plainte en diffamation et "risque causé à autrui" à l’encontre de Julien Fournier, ainsi qu'à l'encontre des journalistes Romain Molina et Daniel Riolo, membre de l'After Foot et éditorialiste de RMC Sport.

Christophe Galtier va engager des poursuites judiciaires. Comme l’avait annoncé son avocat dans un communiqué publié mercredi, le coach du PSG, accusé par Julien Fournier d’avoir tenu des propos racistes et islamophobes, va déposer une plainte contre l'ancien directeur du football de l'OGCN, ainsi qu'à l'encontre des journalistes Romain Molina et Daniel Riolo, rapporte Le Parisien ce jeudi.

Romain Molina, journaliste indépendant, et Daniel Riolo, l'éditorialiste de RMC Sport et membre de l’After Foot sur RMC, ont rendu public mardi un mail envoyé par Julien Fournier à la direction d’Ineos (propriétaire de Nice) dans lequel l’ex-directeur du football des Aiglons accuse Christophe Galtier d’avoir tenu des propos discriminatoires au cours de la saison 2021-2022.

Dans un mail consulté et authentifié par l’After Foot, Julien Fournier a émis de graves accusations à l’encontre de Christophe Galtier durant leur collaboration dans le club niçois. Le coach de 56 ans aurait notamment affirmé à son directeur sportif que le Gym "ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe".

Une autre plainte déposée contre X

Une autre plainte, contre X, va être déposée par Galtier pour harcèlement et menaces de mort, l’actuel coach du PSG étant actuellement sous protection après avoir reçu de nombreuses menaces.

Dans le communiqué publié mercredi, Christophe Galtier a "contesté avec la plus grande fermeté" les propos qui lui sont prêtés. Me Olivier Martin avait alors fait savoir que l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain "avait pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants".