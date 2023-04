Affaire Galtier: "humainement, c'est quelqu'un de bien", estime Ismaël Diomandé ancien joueur de Saint-Etienne

Passé par l'AS Saint-Etienne entre 2011 et 2016, Ismaël Diomandé a tenu à apporter son soutien à Christophe Galtier dans l'émission L'Equipe du soir ce jeudi. L'actuel défenseur de Samsunspor en deuxième division turque dit n'avoir jamais remarqué de racisme ou d'islamophobie de la part de son ancien entraîneur.

Un nouveau témoignage prenant la défense de Christophe Galtier. Ancien joueur de l'AS Saint-Etienne ayant coincidé avec l'actuel entraîneur parisien, Ismaël Diomandé a témoigné n'avoir jamais vu le moindre signe de racisme ou d'islamophobie de sa part dans l'émission L'Equipe du soir ce jeudi. Il dit être "surpris" par de telles révélations.

"Je n'ai jamais eu de problèmes avec lui"

"J'ai été surpris comme tout le monde par ce qui est sorti dans les médias sur Galtier. Personnellement j'ai cotoyé Galtier, j'ai été formé à l'ASSE, c'est lui qui m'a fait signer mon premier contrat", retrace celui qui a signé professionnel dans le club vert en 2011 et y est resté jusqu'en 2016 avant de rallier la Turquie. Il a ainsi connu l'actuel entraîneur parisien durant toute sa période à Saint-Etienne, Galtier ayant été sur le banc de 2009 à 2017.

Poursuivant son récit, celui qui évolue aujourd'hui à Samsunspor en deuxième division turque explique: "D'origine je suis musulman et je n'ai jamais eu de problèmes avec lui. Et je n'étais pas le seul musulman dans le groupe. Celui qui voulait faire le ramadan pouvait le faire, celui qui ne voulait pas le faire ne le faisait pas. Sur le côté racisme, franchement j'ai été surpris parce que je n'ai jamais eu de problèmes avec lui. Humainement c'est quelqu'un de bien, je garde une image positive de l'homme."

Un deuxième témoignage

Avant lui un autre joueur de l'ASSE avait pris la défense de l'entraîneur. Ancien joueur du PSG et surtout de l'AS Saint-Etienne version Christophe Galtier, Mevlut Erding avait livré son témoignage personnel sur le comportement de l'entraîneur qu'il a aussi eu comme adjoint à Sochaux auprès du journal L'Equipe.

"Christophe Galtier est un très bon ami à moi avant d'être un coach et je le connais depuis pratiquement 15 ans. J'ai travaillé quatre - cinq ans avec lui, que ce soit à Sochaux ou Saint-Etienne. Je n'ai ressenti aucun racisme de sa part, a expliqué le buteur franco-turc de confession musulmane. Moi-même je faisais le ramadan quand j'étais sous ses ordres et je peux vous dire qu'il nous laissait le choix, il le respectait. Il n'y avait vraiment pas de racisme."

Et de préciser sur la période du ramadan: "Je jeûnais pendant les semaines d'entraînement. Comme je connaissais mon corps et qu'il me faisait confiance, il n'avait pas besoin de me dire que je ne devais pas jeûner les jours de match, c'était logique. Je ne jeûnais pas les jours de match."