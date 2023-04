Affaire Galtier: "Il nous laissait le choix pour le ramadan et le respectait", Erding défend Galtier

Mevlüt Erding, ancien attaquant de l'AS Saint-Etienne sous les ordres de Christophe Galtier, a confié à L'Equipe qu'il n'avait "ressenti aucun racisme" de la part du technicien, accusé de propos discriminatoires lors de sa période à l'OGC Nice.

Accusé de racisme lors de son mandat d'entraîneur à l'OGC Nice (2021-2022), Christophe Galtier a reçu ce jeudi un nouveau soutien, celui de Mevlüt Erding. L'attaquant turc de 36 ans, passé par Saint-Etienne entre 2013 et 2015, a confié à L'Equipe que l'entraîneur des Verts de l'époque n'avait pas eu de comportement déplacé.

"Je n'ai ressenti aucun racisme de la part de Galtier", promet Erding

"J'ai travaillé quatre ou cinq ans avec lui, que ce soit à Sochaux (où Galtier était adjoint d'Alain Perrin, en 2006-2007, ndlr) ou Saint-Etienne. Je n'ai ressenti aucun racisme de sa part. Moi-même je faisais le ramadan quand j'étais sous ses ordres et je peux vous dire qu'il nous laissait le choix, il le respectait. Il n'y avait vraiment pas de racisme", détaille le buteur également par le PSG, Rennes, Guingamp ou Metz et qui, de son propre aveu, ne jeûnait pas les jours de matchs.

Christophe Galtier, qualifié de "quelqu'un d'extraordinaire humainement" par Mevlüt Erding, a reçu plus tôt les soutiens de Burak Yılmaz et José Fonte, ses anciens joueurs lorsqu'il dirigeait le LOSC, et Roland Romeyer, son président lorsqu'il était aux commandes de l'ASSE.