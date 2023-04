Affaire Galtier: Romeyer défend son ancien entraîneur avec une anecdote sur le ramadan

Roland Romeyer, président du directoire de Saint-Etienne, a pris la défense de son ancien entraîneur, Christophe Galtier, face aux accusations de racisme dont il fait face. Il raconte une anecdote sur le ramadan.

Un nouveau soutien pour Christophe Galtier. Après ses anciens joueurs de Lille Burak Yilmaz et José Fonte, Roland Romeyer, président du directoire de Saint-Etienne, défend l’entraîneur du PSG face aux accusations de racisme dont il fait l’objet. Romeyer avait lancé Galtier comme entraîneur des Verts en 2009 et jusqu’en 2017.

"Christophe Galtier raciste? C’est quoi ces conneries?"

Interrogé par Le Parisien, le dirigeant stéphanois tombe des nues face à la polémique. "Pardon? Christophe Galtier raciste? C’est quoi ces conneries?", lance-t-il. "Il y a des choses qui ne sont pas acceptables, ajoute-t-il. Jamais Christophe n’a émis une quelconque remarque raciste à Saint-Étienne. Une fois, il y a eu une histoire avec le ramadan mais elle n’a rien à voir avec de la discrimination."

Il livre une anecdote lors d’un stage de l’équipe à Evian pendant le ramadan. "Il faisait une chaleur très très forte, situe-t-il. Et Christophe m’a appelé pour me dire que deux joueurs, Faouzi Ghoulam et Idriss Saadi, pratiquaient le ramadan. Avec la chaleur, il craignait un problème cardiaque. C’était vraiment une question de santé. À ma demande, on a fait intervenir un imam de Lyon qui a expliqué aux joueurs qu’ils pouvaient faire une pause dans leur jeûne en cas d’efforts physiques trop intenses. Mais Christophe était vraiment inquiet pour la santé de ses joueurs."

Galtier se retrouve face à lourdes accusations ces derniers jours après les révélations dans l’After Foot mardi soir d’un mail consulté, authentifié, daté du 9 août 2021, dans lequel Julien Fournier, alors directeur sportif de Nice, dénonçait auprès de Dave Brailsford, directeur des opérations d’Ineos (propriétaires de Nice), des propos racistes que Galtier lui aurait tenus.

Voici une partie de ce mail envoyé par Julien Fournier à Dave Brailsford (extrait): "Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit 'vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit’ (le fils/agent de Christophe Galtier avait rapporté les critiques de son père à Fournier, ndlr). Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe."