Affaire Galtier: l'avocat de l'entraîneur parisien confirme le dépôt de plusieurs plaintes

L'avocat de Christophe Galtier confirme avoir déposé plainte auprès du procureur de Paris, après les accusations de discrimination portées à l'encontre de l'entraîneur parisien pour des faits survenus à Nice.

"Nous sommes passés à l'action", affirme Me Olivier Martin à RMC Sport. Dans le cadre de l'affaire des accusations de discrimination raciste et religieuse qui pèsent sur son client, l'avocat de Christophe Galtier fait savoir que les plaintes annoncées la semaine passée ont été déposées ce vendredi matin auprès du procureur de la République de Paris. Le magistrat a trois mois pour donner suite.

"Désormais, nous avons l’espoir que le magistrat ait la même célérité que son collègue de Nice qui a ouvert une instruction, déclare l'avocat. Christophe Galtier est à disposition de l’un et de l’autre pour répondre, si besoin aux questions afin que l’instruction aille le plus vite possible pour faire cesser les accusations calomnieuses".

Les plaintes sont contre l'ancien dirigeant niçois Julien Fournier, les journalistes Romain Molina et Daniel Riolo, et contre X pour diffamation et mise en danger par diffusion d’informations. Pour ce délit, la peine maximale prévue par l'article 223-1-1 du code pénal est de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende.

Une enquête ouverte par la justice à Nice

Une enquête préliminaire a été ouverte vendredi dernier par le parquet de Nice pour des soupçons de "discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion". Des perquisitions ont été menées le 14 avril au siège de l'OGC Nice.

Dans un courrier électronique adressé à la direction de l'OGC Nice, authentifié par l'After Foot, l'ancien directeur du club Julien Fournier a notamment rapporté ces propos attribués à Christophe Galtier, à l'époque entraîneur de l'équipe niçoise: "Il m'a alors répondu que je devais tenir compte de la réalité de la ville et qu'en effet, on ne pouvait pas avoir autant de Noirs et de musulmans dans l’équipe". D'autres révélations dans la presse ont fait état de propos jugés choquants tenus par le coach de 56 ans, notamment à l'encontre de l'actuel entraîneur niçois Didier Digard.