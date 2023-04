Affaire Galtier: le PSG apporte publiquement son soutien à son entraîneur et dénonce des "menaces inacceptables"

Avant que Christophe Galtier ne s'exprime lors de la conférence de presse de ce vendredi en amont du match PSG-Lens, un porte-parole du Paris Saint-Germain a lu un communiqué du club défendant son entraîneur accusé de racisme.

Avant le passage de Christophe Galtier face à la presse ce vendredi en amont du match de Ligue 1 entre le PSG et Lens, un porte-parole du club a lu un communiqué dans lequel le Paris Saint-Germain apporte "son soutien" à l'entraîneur accusé de racisme et rappelle que ce dernier va porter plusieurs plaintes.

"Le club soutient Christophe Galtier"

"Avant de démarrer la conférence de presse, le PSG souhaite apporter quelques précisions, a-t-il indiqué, assis aux côtés de Christophe Galtier sur l'estrade. Des allégations graves ont été portées dans les médias à l'encontre de notre entraîneur Christophe Galtier. Il y a répondu clairement en les démentant fermement et en annonçant qu'il allait porter plainte."

"Le club soutient Christophe Galtier après les menaces nombreuses et inacceptables qu'il a reçu et souhaite désormais que la vérité soit établie par la justice. En attendant la conclusion du temps judiciaire et dans un soucis de protéger la sécurité de tous, le club appelle chacun à ses responsabilités et à l'apaisement."

"Le PSG n'a aucune tolérance pour l'intolérance"

"Le PSG, sa direction, les joueurs et tous les salariés n'ont aucune tolérance pour l'intolérance sur et en-dehors des terrains. La lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination est un engagement fondamental du club. Le PSG ne se laissera pas troubler par cet épisode et tout le monde reste pleinement concentré sur le match de demain."

Juste avant cette prise de parole, Christophe Galtier s'était brièvement exprimé sur le sujet pour la chaine du club et s'était dit "profondément choqué" des accusations de racisme qui pesaient contre lui : "Ça a été difficile. J'ai été profondément choqué mais je me suis réfugié dans le travail avec mon groupe. J'ai pris beaucoup de plaisir avec mon groupe."