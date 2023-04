Affaire Galtier: les dirigeants niçois ont confirmé la véracité du mail de Fournier à leurs salariés

Selon les informations de RMC Sport, les dirigeants de l’OGC Nice se sont exprimés sur l’affaire Galtier devant les salariés du club, mardi. Ils ont notamment confirmé la véracité du mail adressé en 2022 par Julien Fournier à la direction d’Ineos.

Un peu plus d’une semaine après le début de "l’affaire Galtier", les dirigeants niçois se sont exprimés face à leurs salariés, mardi. Dave Brailsford, directeur du Sport chez Ineos (société britannique propriétaire du club), Jean-Claude Blanc (nommé directeur général d’Ineos en janvier) et Florent Ghisolfi, directeur sportif de Nice, ont pris la parole pendant quelques minutes.

Les dirigeants disposés à répondre aux questions des salariés

Les trois hommes leur ont confirmé la véracité du mail de Julien Fournier, adressé à la direction du club le 23 mai 2022. Ils leur ont également assuré être disposés à répondre à leurs questions et à discuter du sujet. Les dirigeants ont tenté de les rassurer face à la récente visite des enquêteurs dans les locaux niçois qui ne doit pas les perturber. Il leur a été demandé de garder le cap et rester concentré pour aider les joueurs à marquer l’histoire, et ce dès jeudi en quart de finale retour de Conférence League contre Bâle.

Cette prise de parole a aussi été l’occasion de rappeler les grandes ambitions d’Ineos pour le Gym malgré la bonne position du groupe dans le rachat de Manchester United, la réponse finale est espérée à la fin du mois.

Le 11 avril dernier, l’After Foot avait révélé un mail authentifié et adressé par Julien Fournier, alors directeur sportif de Nice, à ses dirigeants portant de lourdes accusations contre Christophe Galtier, alors entraîneur de Nice, et John Valovic-Galtier, son fils et agent.

"Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit 'vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit’ (le fils/agent de Christophe Galtier avait rapporté les critiques de son père à Fournier, ndlr). Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe."

Et Julien Fournier de poursuivre dans son mail: "Il m’a dit 'hier soir' je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs' puis d’ajouter 'Julien tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin (ancien maire de Nice, ndlr), et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas', il n’y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau."