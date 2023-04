PSG-Lens: après une semaine très mouvementée, récit de la soirée (assez normale) de Galtier

Tout comme sa conférence de presse de vendredi, ce match de Paris face à Lens était forcément attendu pour Christophe Galtier. Sous pression extra-sportive cette semaine en raison des accusations de racisme dont il fait l'objet pour son passage à Nice, le technicien parisien a réussi son défi sportif de la fin de saison: propulser le PSG vers un nouveau titre en Ligue 1 avec une victoire 3-1.

La soirée normale. Bras dessus, bras dessous avec son conseiller sportif Luis Campos, Christophe Galtier est apparu tout sourire samedi à la descente du bus parisien au Parc des Princes, avant le choc de Ligue 1 PSG-Lens. Outre les soucis extra-sportif, Galtier n’avait pas le droit à l’erreur sur ce match afin d’éviter une fin de saison sous pression sportive. "Je me suis réfugié dans le travail", expliquait le technicien vendredi en conférence de presse. Un moment face aux médias qui avait été minutieusement préparé avec son entourage.

Aucune réaction du Parc des Princes

Quelques minutes avant le début de la rencontre, Christophe Galtier échange avec l’arbitre principal et Kylian Mbappé dans le couloir du Parc des Princes, à l’extérieur, tout le monde tend l’oreille à l’annonce des compositions. Lorsque le nom de l’ancien coach du LOSC est égrainé à 20h53, aucune réaction dans l’antre parisienne. Cette semaine, le CUP avait annoncé qu’il attendait des informations complémentaires sur le dossier niçois avant de se prononcer. Le principal groupe de supporters du PSG avait aussi envisagé un boycott total pour soutenir le huis clos partiel de la tribune Auteuil. Finalement, et heureusement pour les Parisiens dans leur quête du titre, le Collectif Ultras Paris a répondu présent face aux Lensois.

Pour lui offrir du bonheur, dans cette semaine aux "nuits courtes", Galtier pouvait compter sur Kylian Mbappé. Regard braqué sur la caméra, les deux poigs serrés, le coach parisien a exulté sur l’ouverture du score de l’attaquant. Un moment pour se défouler, pour profiter, pour décompresser après une semaine sous pression. Pendant la rencontre, lui qui est d’ordinaire très présent en bord terrain, Christophe Galtier a longtemps laissé ses adjoints, Thierry Oleksiak et Joao Sacramento, passer les consignes. Le technicien au visage fermé a beaucoup délégué.

Des remerciements pour Campos et Al-Khelaïfi

Pour parler de l’extra-sportif, Christophe Galtier a attendu la fin du match. D’abord au miro de Canal+, pour remercier les personnes qui l’ont soutenu publiquement cette semaine. "C'est important d'avoir beaucoup de soutiens à la fois publics, mais aussi sur un plan personnel, ça fait énormément plaisir, explique Christophe Galtier. Tous les messages que j'ai reçus publiquement, ça fait chaud au cœur, au temps pour moi que pour ma famille, mon nom. Toute ma vie je me suis enrichi avec la diversité, ça c'est sûr."

Et même si la communication du club ne voulait que "des questions sur le match du soir", le coach parisien a profité de sa conférence de presse pour adresser un petit mot à Luis Campos et au président du PSG Nasser Al-Khelaïfi. "Je voudrais finir en remerciant mon président et Luis Campos deux personnes qui ont été omniprésentes cette semaine, tout comme l’ensemble du club", confie avec émotion le technicien devant les médias.

Le PSG fonce désormais vers un 11e titre en Ligue 1. Une étape importante qui sonne comme une accalmie dans la saison parisienne. Avant un été qui devrait entraîner du mouvement dans les différents étages du club. Paris est toujours à la recherche d’un remplaçant à Jean-Claude Blanc, ancien directeur exécutif adjoint du PSG. Les changements arrivent. Des décisions seront prises à la fin de la saison, après l’obtention du titre de champion de France. De son côté, l’avenir du technicien parisien dépend surtout de la recherche de son possible remplaçant.