Affaire Galtier: son fils John Valovic-Galtier dénonce des accusations "mensongères et intolérables"

Dans un message publié sur Instagram, John Valovic-Galtier nie les accusations de discrimination dont il fait l'objet avec son père Christophe Galtier. Le conseiller sportif sous-entend des poursuites judiciaires à venir.

Cité dans le courriel accusateur de Julien Fournier et directement mis en cause, John Valovic-Galtier sort du silence. Dans un message publié ce jeudi sur Instagram, le fils adoptif et conseiller de Christophe Galtier dément en bloc les accusations de discrimination raciale et religieuse: "Merci à tous pour votre soutien. Les accusations dont je fais l'objet sont mensongères et intolérables. Elles ne resteront pas sans suites".

Le post Instagram du fils adoptif de John Valovic Galtier © Instagram

Une conversation rapportée par Julien Fournier

Authentifié par l'After Foot, le mail envoyé par l'ancien dirigeant de l'OGC Nice à la direction du club rapporte une conversation avec John Valovic-Galtier et son père, à l'époque entraîneur du club niçois: "Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit: «Vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit». Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité «de la ville» et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de Noirs et de musulmans dans l’équipe".

Au lendemain de ces révélations, Christophe Galtier a fait savoir qu'il "conteste" ces accusations "avec la plus grande fermeté". Par le biais d'un communiqué de son avocat, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a également annoncé des "poursuites judiciaires" à venir.

En octobre 2022, L'Équipe rapportait que John Valovic-Galtier était visé par une enquête préliminaire du parquet de Nice pour "exercice illégal de l'activité d'agent sportif". Une procédure enclenchée à la suite d'un signalement en février 2022.