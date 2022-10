Argentine: un journaliste en larmes au moment d'interviewer Messi

Le journaliste Pablo Giralt, qui a interviewé Lionel Messi chez lui, à Paris, pour la chaîne DIRECTV, a été pris par l'émotion durant l'entretien, incapable de poursuivre la conversation pendant un moment.

Discuter avec Lionel Messi n'est pas quelque chose d'anodin. Le journaliste argentin Pablo Giralt s'en est rendu compte il y a quelques jours lorsqu'il a rencontré le joueur du Paris Saint-Germain chez lui, dans la capitale, pour un entretien diffusé la nuit derrière en Argentine sur la chaîne DIRECTV. A un moment de la discussion, il a été pris par l'émotion, obligé de faire une pause.

"La seule chose que je te souhaite est d'être très heureux, que tout aille bienne pour toi, tu le mérites. J'ai une profonde admiration pour toi..., a glissé Pablo Giralt à Lionel Messi avant de laisser couler quelques larmes. J'ai rêvé toute ma vie de faire ça, mais jamais je n'aurais imaginé avoir de la chance d'accompagner ta carrière."

"Ca me touche de faire cet effet aux gens, a réagi Lionel Messi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en Argentine et dans le monde qui m'accompagnent, m'admirent. Je suis reconnaissant pour l'affection que je reçois."

"On n'a peur de personne, on est prêts à jouer n'importe qui"

Au cours de l'entretien, il a beaucoup été question de la sélection argentine, et notamment de ce qu'espère le numéro 10 de l'Albiceleste pour la Coupe du monde qui débute dans moins d'un mois. "Pour nous, c'est difficile de rester calmes. Les Argentins, on pense toujours qu'on est les meilleurs, qu'on est candidats au titre, et de nombreuses fois, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais aujourd'hui on est dans un bon moment, alors les gens espèrent et pensent déjà qu'on va revenir avec la coupe."

Lionel Messi reconnaît quand même que l'Argentine est dans une période particulièrement euphorique. "Il y a beaucoup de sélections dans notre cas. Mais il y a de l'espoir parce que nous sommes dans un bon moment comme sélection, comme groupe. On va se battre. On n'a peur de personne, on est prêts à jouer n'importe qui." Pour sa dernière Coupe du monde, huit ans après la finale de 2014, tous les espoirs sont permis.