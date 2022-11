Ajaccio-Strasbourg: 13 blessés dans des incidents entre supporters à la fin du match

Des incidents ont éclaté au coup de sifflet final du match entre Ajaccio et Strasbourg (4-2) au stade François-Coty, samedi soir. Selon la préfecture, 13 personnes, dont sept membres des forces de l'ordre, ont été blessées.

L'après-match entre l'AC Ajaccio et Strasbourg a été tendu. Comme le rapporte France Bleu Corse, des heurts ont éclaté au coup de sifflet final ce samedi au stade François-Coty. Le parquet d'Ajaccio a ouvert une enquête pour violences aggravées. Selon le média local, tout aurait commencé avant la rencontre avec l'agression de jeunes supporters d'Ajaccio par "au moins un supporter strasbourgeois déjà repéré pour sa virulence".

Les projectiles ont fusé

Après le coup de sifflet final, les autorités ont décidé de faire sortir les fans strasbourgeois "le plus vite possible" du parcage visiteur. La configuration des lieux a rendu la tâche compliquée pour les forces de l'ordre: un couloir serré, surplombé par le Wood Pub et ses supporters. Rapidement, les projectiles ont fusé en direction des Alsaciens. Selon les membres de la sécurité publique, l'évacuation des visiteurs a été rendue quasi impossible par la poursuite "d'environ 200 accéistes jusqu'au rond-point de Campo dell'Oro", toujours selon France Bleu Corse.

Lors des affrontements, de nombreuses familles ont été gazées. "Les CRS nous ont bombardé de gaz lacrymogènes", explique Sophie, réfugiée dans une boulangerie de l'ancienne route de Sartène, entourée d'enfants et de personnes âgées, à France Bleu Corse. Les affrontements ont duré jusqu'après 20 heures. Selon la préfecture, six supporters, ainsi que sept policiers et gendarmes ont été légèrement blessés. Plusieurs véhicules ont été touchés par des projectiles.

Les pompiers recensent eux quatre Strasbourgeois et un membre des forces de l'ordre blessés, rapporte France 3. Ces derniers ont été pris en charge, dans un hangar de l'aéroport d'Ajaccio, pour des blessures légères. Aucune n'a nécessité un transport jusqu'à l'hôpital.