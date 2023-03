Angers: des supporters lancent un appel à manifester avant le match contre Toulouse

Lanterne rouge de Ligue 1 et englué dans plusieurs polémiques, la dernière en date visant des propos de son entraîneur lors de la causerie d'avant-match contre Montpellier dimanche dernier, Angers est dans la tourmente. Des supporters du SCO ont décidé de réagir en appelant à manifester en amont de la rencontre face à Toulouse, prévue ce dimanche (15 heures).

Quelques heures à peine après les révélations des propos d'Abdel Bouhazama, les supporters angevins ont décidé de prendre les choses en main. Lassés de voir leur club faire parler de lui en raison de nombreuses polémiques, les Ultras du Kop de la Butte 1992 ont lancé un appel à manifester devant le stade Raymond Kopa avant le match contre Toulouse, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 (15 heures).

"Des déclarations hallucinantes", les supporters furieux après Bouhazama

Ces derniers dénoncent des "déclarations hallucinantes" après que l'entraîneur angevin ait exprimé, lors de la causerie d'avant-match avant la lourde défaite à Montpellier (0-5) dimanche dernier, des propos déplacés pour soutenir un joueur, Ilyes Chetti, ayant reconnu des attouchements sur une jeune femme. "C'est pas méchant, on a tous déjà touché des filles", a-t-il expliqué, reconnaissant ensuite avoir bien eu ces mots dans les médias.

Mardi matin, l'adjoint aux sports de la mairie d'Angers, Charles Diers, ancien joueur du club, a commenté: "Un coach de Ligue 1 ne peut pas s'exprimer ainsi. Un éducateur ne peut pas parler comme ça. Un homme ne devrait pas tenir de tels propos". De nombreux supporters réclament aussi la démission du technicien sur les réseaux sociaux, d'autant que son bilan sportif depuis qu'il a pris la relève de Gérald Baticle fin novembre est catastrophique: neuf défaites et deux nuls en championnat, et une équipe en perdition, lanterne rouge du championnat, qui file tout droit vers la Ligue 2.

"Saïd Chabane doit vendre le club et disparaître au plus vite"

"Le SCO vit une saison cauchemardesque qui fait honte à tout le peuple angevin", expliquent les Ultras dans leur communiqué. "Les défaites s'enchaînent, les procès et affaires honteuses s'accumulent et l'image de notre club fétiche est un peu plus écornée chaque jour. Le point de non-retour a été largement atteint. Aujourd'hui, c'est de la survie et de la reconstruction du SCO qu'il s'agit".

Leurs revendications vont largement au-delà de l'entraîneur: ils réclament le départ du président Saïd Chabane, lui-même poursuivi depuis 2020 pour agressions sexuelles aggravées après les accusations de six femmes qui étaient ses salariées au moment des faits. "Saïd Chabane doit vendre le club et disparaître au plus vite", précise le Kop de la Butte 1992.

Un rendez-vous a été fixé à tous les supporters du SCO ce dimanche à 11 heures devant l'entrée VIP du stade Raymond-Kopa.