Angers-Lorient: les Merlus en colère après le penalty de la victoire angevine

Le club de Lorient était en colère ce dimanche après la défaite en déplacement à Angers (1-0), lors de la 14e journée de Ligue 1. L'entraîneur Christophe Pélissier et le président Loïc Féry ont dénoncé des décisions arbitrales "litigieuses", notamment le penalty accordé aux Angevins en seconde période, qui a offert la victoire au SCO.

En déplacement à Angers ce dimanche pour la 14e journée de Ligue 1, Lorient a enchaîné une troisième défaite de rang (1-0) en championnat. Diminué par de nombreux absents, le club lorientais était surtout en colère après la partie en raison des décisions arbitrales, défavorables selon eux.

"Je ne vois pas comment on peut siffler penalty", s'agace Pélissier

Angers a obtenu les trois points grâce à un penalty de Thomas Mangani (68e), après une faute sifflée sur Jimmy Cabot. "Je n'ai pas vu une équipe d'Angers supérieure à nous. Malheureusement, encore une fois, il y a des décisions plus que litigieuses qui nous empêchent d'avoir un résultat positif ce soir, a dénoncé l'entraîneur lorientais Christophe Pélissier en conférence de presse d'après-match. On va faire front mais je suis fier de ce que les garçons ont fait. Il n'y avait pas penalty tout simplement. Il a perdu le ballon, il sort, il retombe sur l'appui en dehors de la surface. Je ne vois pas comment on peut siffler là-dessus mais bon, les arbitres ont toujours raison..."

Président de Lorient, Loïc Fery a dénoncé lui aussi plusieurs erreurs d'arbitrage au cours de la rencontre. "Je n'ai rien dit après le match contre Brest, mais là trop c'est trop. Boisgard fauché à l'entrée de la surface, pas pénalty pour Lorient. Cabot s'effondre en dehors de la surface alors qu'il pouvait jouer le ballon, penalty pour Angers et le VAR ne réagit pas, a pointé du doigt le président des Merlus. Explications?"

Avant la trêve internationale, Lorient avait été réduit à 10 et battu par Brest (2-1). "Sur les deux derniers matchs, il n'y a qu'à simplement regarder et vous ferez votre propre analyse", a répondu encore Christophe Pélissier, forcément déçu alors que son équipe pointe à la 15e place avec 15 unités. Dimanche prochain, les Merlus recevront Rennes, actuel dauphin du PSG et en pleine forme ces dernières semaines.