Angers: "On nous a condamnés depuis novembre", Chabane peste contre l'arbitrage après la défaite à Strasbourg

Battu par Strasbourg samedi (2-1) lors de la 24e journée de Ligue 1, Angers est toujours bon dernier du championnat avec seulement dix points. Après la rencontre, le président du SCO, Saïd Chabane, a pesté contre l'arbitrage de François Letexier.

Les acteurs de la Ligue 1 étaient remontés contre l'arbitrage ce week-end. Après Philippe Montanier contre Stéphanie Frappart lors de Toulouse-Marseille, c'est au tour de Saïd Chabane de fustiger certaines décisions prises par François Letexier lors de la défaite angevine sur la pelouse de Strasbourg samedi soir, lors de la 24e journée de Ligue 1 (2-1).

Actuellement dernier du championnat avec seulement dix points au compteur, le SCO accuse un retard de dix points sur la 16e place et le premier non-relégable, Brest. Un retard conséquent, alors qu'il reste quatorze matchs à disputer lors de la phase retour. Après le revers en Alsace, Saïd Chabane n'était pas en colère contre ses joueurs, mais contre l'arbitre de la rencontre.

"Six ou sept décisions en notre défaveur"

"Je pense qu’il y a penalty sur Hountondji en première période. On va dire que c’est l’année où l’arbitrage n’est pas de notre côté. L’année où l’arbitrage a eu des instructions peut-être ? On peut tout imagine mais c’est une erreur de trop, souligne le président d'Angers dans des propos rapportés par Ouest France. Depuis le début de la saison, on a six ou sept décisions en notre défaveur. Peut-être qu’à la Ligue, on nous a condamnés depuis novembre mais nous, on se battra jusqu’au bout."

Malgré la crise des résultats (aucune victoire en championnat depuis le 18 septembre à Nice), Saïd Chabane est conscient que ses joueurs n'ont "plus rien à perdre" pour tenter d'éviter la relégation, une première depuis huit ans. "Je leur ai dit dans le vestiaire : vous n’avez plus rien à perdre, alors restez sur la même longueur d’onde que ce que vous avez montré en deuxième mi-temps. Et ça va finir par payer. On est derniers du championnat, il faut lâcher les chevaux. La Ligue 2, je n’en parle pas. Tant que mathématiquement, ce n’est pas acquis, on n’a pas le droit de prononcer ce mot. Le discours face au joueur ne doit pas aller dans ce sens-là. On a encore une chance de se maintenir. Si notre descente est actée sur le plan comptable, on fera face à cette réalité."

Cette saison, Angers a battu un triste record, avec treize défaites de rang entre le 30 septembre et le 1er février. Les deux matchs nuls consécutifs contre Lorient (0-0) et Auxerre (1-1) n'ont été qu'une partie émergée de l'iceberg, puisque le navire du SCO a de nouveau coulé à Strasbourg. Les prochaines semaines seront décisives dans l'Anjou et ce, dès ce week-end, avec la réception de Lyon (samedi à 17 heures).