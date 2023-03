PSG: Galtier devrait bien finir la saison sur le banc

Malgré la nouvelle déconvenue contre Rennes dimanche en Ligue 1 au Parc des Princes (défaite 2-0), aucune décision ne devrait être prise concernant l’avenir de Christophe Galtier avant la fin de la saison. Le PSG ne veut pas faire de choix dans la précipitation.

Une non-réaction, d’abord, chez les supporters dimanche soir. A la fin du match face à Rennes (défaite 0-2), pas de bronca pour les joueurs. Mais avant la rencontre, Lionel Messi a eu le droit à un accueil timide. Au moment de l'annonce de la composition d'équipe, son nom a été accompagné de timides sifflets et d'applaudissements.

Dernier moment troublant, le début de seconde période. Pendant quelques minutes, le Collectif Ultras Paris décide de ne lancer aucun chant. Le groupe de fans parisiens prône l'union sacrée dans la conquête d'un 11e titre de champion de France.

Aucune piste ne se dégage pour le remplacer

Et il n’y aura pas de mouvement non plus dans l’immédiat pour l’organigramme du club parisien. Selon nos informations, aucune décision ne devrait être prise sur l’avenir de Christophe Galtier avant la fin de la saison. Un discours martelé en coulisses depuis l'échec en huitième de finale de Ligue des champions. Aucune piste ne se dégage dès aujourd’hui pour le remplacer. Le PSG ne veut pas faire de choix dans la précipitation.

Mais cette trêve tombe au meilleur des moments, pour désengorger l’infirmerie parisienne. Le président Nasser Al-Khelaïfi va lui rester à Doha, et guetter la situation aux côtés des hautes sphères du club.