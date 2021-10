ASSE-OL, les compos: Camara et Boudebouz de retour, Denayer sur le banc

Mahdi Camara et Ryad Boudebouz sont de retour dans le onze de Saint-Etienne, pour le derby face à l'OL ce dimanche (20h45). Côté lyonnais, Jason Denayer est remplaçant.

Un 123e derby qui vaut cher, très cher. Devant son public de Geoffroy-Guichard, et sur une pelouse détrempée, l'AS Saint-Etienne accueille son meilleur ennemi, l'OL, en occupant la dernière place de Ligue 1 au coup d'envoi. Les Verts n'ont pas encore remporté la moindre victoire depuis le début de la saison et Claude Puel, fragilisé, joue gros face à l'un de ses anciens clubs. Il peut compter sur des retours pour affronter les Lyonnais.

Après avoir purgé sa suspension, Etienne Green retrouve sa place dans les buts stéphanois. Le capitaine Mahdi Camara est aligné dans le couloir de la défense, qui repasse à quatre. Au milieu de terrain, Ryad Boudebouz est titulaire, en soutien des attaquants. Romain Hamouma et Adil Aouchiche sont sur le banc.

Boateng et Diomandé en défense centrale pour l'OL

Côté lyonnais, le champion du monde allemand Jerome Boateng est bien là en défense centrale, aux côtés de Sinaly Diomandé. Le Belge Jason Denayer, de retour de blessure, est remplaçant. Peter Bosz est privé d'Emerson Palmieri (suspendu), Islam Slimani, Moussa Dembélé et Jeff Reine Adélaïde (blessés).

La compo de l’ASSE :

Green – M.Camara, Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco – Neyou, Youssouf – Nordin, Boudebouz, Bouanga – Khazri

Remplaçants :

Bajic, Sow, Nadé, Gourna, Diousse, Aouchiche, Krasso, Ramirez, Hamouma

La compo de l’OL :

Lopes – Dubois, Boateng, Diomandé, Henrique – Caqueret, Guimaraes – Shaqiri, Aouar, Toko-Ekambi – Paqueta

Remplaçants :

Pollersbeck, Gusto, Da Silva, Denayer, Lukeba, Mendes, H.Keita, Cherki, Kadewere