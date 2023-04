Auxerre-Lille: "c’est dommage qu’on ne puisse pas discuter", Cabella énervé par l'arbitrage de Frappart

Alors que Lille a été tenu en échec à Auxerre ce samedi (1-1), Rémy Cabella n'a pas digéré le pénalty sifflé pour l'AJA après une faute du milieu de terrain sur Youssouf M'Changama. Le milieu offensif aurait souhaité que Stéphanie Frappart porte un micro.

Lille perd encore des plumes dans la course à l'Europe. Tenus en échec à Auxerre ce samedi (1-1), les Dogues restent cinquièmes de Ligue 1 mais restent à portée de fusil de Rennes (à trois points) et de Lyon (à six). Devant au score grâce à un pénalty de Jonathan David, les joueurs de Paulo Fonseca se sont fait rejoindre à l'heure de jeu après un but de M'Baye Niang, encore sur un penalty concédé par Rémy Cabella.

Au coup de sifflet final, le milieu lillois estime qu'il n'est pas fautif sur l'action. "Je ne me suis pas jeté, j’ai été pour défendre. À vitesse réelle peut être qu’on voit qu’il y a penalty mais j’ai discuté un peu avec lui (M’Changama). Je lui effleure un peu le pied et je pense que ça ne mérite pas trop penalty et même lui il me le dit, avoue l'ancien montpelliérain en zone mixte. Il pense aussi qu’il n’y a pas penalty mais il joue bien le coup, c’est dans la surface, mais bon je ne comprends pas pourquoi elle (Mme Frappart) ne va pas voir la VAR. C’est vrai qu’à vitesse réelle on peut croire que j’arrive vite et qu’il y a croche patte mais moi et lui on sent les choses. Pour moi, il n’y a pas spécialement penalty."

Cabella favorable à la sonorisation des arbitres

Furieux, le numéro 10 trouve "dommage" de ne pas pouvoir échanger avec le corps arbitral. "Je trouve qu’il y a des arbitres avec micros et des arbitres sans micros. Il y a zéro mot qui sortent. C’est important d’avoir un échange avec les arbitres et je pense qu’aujourd'hui il y en avait besoin. Après, il n’y a pas d’excuses à avoir. C’est nous sur le terrain, on doit marquer."

Relancé sur l'action du pénalty, Cabella reste mitigé mais veut passer à autre chose. "Il y a l’arbitre, il y a la VAR. Ils sont là pour ça, regarder, vérifier. Si on ne vérifie pas et qu'elle dit que dans le bus ils voient penalty, c’est qu’il y a penalty. Maintenant, c’est terminé, mais lui et moi on sait qu’il y a un petit effleurement mais pas spécialement penalty. Après c’est dans la surface c’est le jeu il a bien joué le coup. Ça leur permet d’avoir un point et le penalty fait partie du jeu. Ce sont deux points de perdus. On est frustré car nous avons le match en mains et au final, il y a 1-1. Il nous manquait encore une fois la finition. On ne va pas tirer sur les joueurs. J'ai confiance en mon équipe." Une confiance qu'il faudra retrouver dès samedi prochain, lors de la réception d'Ajaccio.