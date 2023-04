Auxerre-Lille: pourquoi les supporters de l'AJA en veulent à Stéphanie Frappart

Stéphanie Frappart sera au sifflet du match entre Auxerre et Lille ce samedi en Ligue 1 (17h). Une décision qui passe mal du côté des supporters de l’AJA, en raison d’un passif tumultueux avec l’arbitre et un historique de résultats... très défavorables.

11 défaites sur ses 12 derniers matchs. L’AJ Auxerre arbitrée par Stéphanie Frappart, c'est presque un revers assuré, si l'on s'en fie à l'historique. Et c'est, pour certains, un problème. Alors que le club bourguignon sera dirigé par l’arbitre de 39 ans pour la première fois en Ligue 1 ce samedi après-midi face à Lille (17h), cette nomination a mis en colère une partie des supporters, après plusieurs polémiques ces derniers mois.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs d’entre eux félicitent déjà le LOSC pour sa victoire. Pour cause, celle qui fait office de chat noir (2 victoires, 1 nul, 11 défaites au total et 3 cartons rouges récoltés sur les 4 derniers matchs), avait suscité un gros coup de gueule du latéral Quentin Bernard la saison dernière après un revers contre Toulouse en Ligue 2 (1-2).

"Elle est coutumière du fait", le gros coup de gueule de Bernard la saison dernière

"On ne va pas parler du trio magique, mais c'est comme ça, avait-il ironisé au sujet d’un penalty litigieux concédé et d’une exclusion de Charbonnier. Quand des professionnels sont arbitrés par des amateurs... Il ne manquait plus qu'il y ait un combo avec un hors-jeu sur le deuxième et on a la complète. Ça se joue sur deux faits de jeu. Charbo... (Charbonnier) Je ne pense pas que cela mérite rouge. Il n'y a pas d'enfoirés sur le terrain et c'est dommage qu'elle nique la fête comme ça. On la connaît, elle est coutumière du fait".

Cette saison, Frappart était au sifflet du 8e de finale de Coupe de France perdu contre Rodez (2-3) où elle avait été accueillie par des sifflets et huées du public auxerrois. "Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours contre nous, avait pesté Jubal après l’élimination. Rayan (Raveloson) est poussé, tombe par terre et elle dit qu'il n'y a pas faute. Avant le match, on en parlait de ça".

"Ce n’est pas quelque chose sur lequel je perds mon temps", tempère Pélissier

Des polémiques qu’ont tenté d’éteindre Christophe Pélissier et Maxime Jeanvier cette semaine en conférence de presse. "On sait qu’il y a des arbitres qui laissent plus ou moins jouer. On donne des indications aux joueurs, mais ce n’est pas quelque chose sur lequel je perds mon temps, souffle le coach. Je préfère me concentrer sur mon équipe, sur ce qu’on va mettre en place. (…) L’arbitre fera des fautes parfois fois en notre faveur, parfois en notre défaveur. Plus la fin du championnat approche, plus les conséquences de ces erreurs sont importantes".

"Je n’en parle avec personne, confie de son côté le défenseur central. Pour moi, le match ne dépend pas de l’arbitre. Les arbitres sont là pour faire leur travail, comme nous en tant que joueurs on est là pour faire notre boulot. Si tu es bon, tu fais les choses bien, il n’y a pas de raison pour que l’arbitre te fasse des trucs bizarres. J’aborde les matchs de la même façon. Ça ne change rien à ma préparation du match, on a déjà suffisamment de problèmes à régler". Si l’AJA doit effectivement encore valider son maintien, ses supporters garderont un œil particulier sur l’arbitrage ce samedi après-midi.