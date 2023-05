Auxerre-PSG: "Ce n’est pas la meilleure saison du PSG mais c’est une bonne saison", estime Marquinhos

Passé en zone mixtse après la victoire du PSG à Auxerre (2-1), Marquinhos a tiré un bilan plutôt positif de la saison parisienne, même si celle-ci a pris une autre tournure après la Coupe du monde.

Le PSG se rapproche d'un 11e titre de champion de France. Dimanche, lors du match de clôture de la 35e journée de Ligue 1, le club parisien a battu l'AJ Auxerre (2-1) grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Si le titre n'est pas encore acquis mathématiquement, il ne peut pratiquement plus échapper à Marquinhos et ses coéquipiers.

"Je crois qu’on a une main sur le trophée déjà, il manque juste mathématiquement qu’on soit champion. On va finir ça sur le prochain match, a commenté le capitaine Marquinhos en zone mixte après la partie. Il faut qu’on se concentre sur notre travail à faire. C’est presque fait, mathématiquement pas encore, mais c’est presque le cas."

Samedi prochain (21h), le PSG ira à Strasbourg avant de recevoir Clermont la semaine suivante. Face à l'OM et le RC Lens, l'équipe de Christophe Galtier a été obligée de livre une longue bataille pour s'en sortir. "Ce n’est pas la meilleure saison du PSG mais c’est une bonne saison, a estimé Marquinhos. C’est toujours important le titre de champion de France. Je sais comment ça fait mal quand tu ne gagnes pas un titre de champion de France. On va garder ce titre de champion de France qu’on ira chercher sur le prochain match pour qu’on puisse bien finir cette saison et pour que ça soit une bonne saison."

"Beaucoup de choses ont changé après la Coupe du monde"

Sorti par l'OM en huitièmes de finale de Coupe de France et par le Bayern Munich en huitièmes de finale de Ligue des champions, le PSG a connu une saison en deux temps. Invaincus jusqu'à la Coupe du monde, les Parisiens n'ont plus montré le même visage ensuite.

"Cette saison était une saison particulière à cause de la Coupe du monde en plein milieu, a jugé Marquinhos. On avait bien démarré, en début de saison on faisait des très bons matchs. Après la Coupe du monde, je pense que beaucoup de choses ont changé. Ça exigeait beaucoup la Coupe du monde en énergie, en émotion. On n’a pas pu, en deuxième partie de saison, maintenir notre niveau."

Vendredi dernier, le PSG a annoncé la prolongation de Marquinhos jusqu'en 2028. Arrivé en 2013 en provenance de l'AS Rome, le défenseur brésilien est devenu depuis l'un des cadres du groupe, sûr et en dehors du terrain. A titre personnel, il décrochera prochainement un huitième titre de champion de France.