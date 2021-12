PSG-Nice: la belle fête au Parc pour fêter le 7e Ballon d'or de Messi

Sacré Ballon d'or pour la septième fois de sa carrière lundi soir, Lionel Messi a été honoré par le public du Parc des Princes ce mercredi avant la rencontre de Ligue 1 entre le PSG et l'OGC Nice. Gianluigi Donnarumma a lui présenté son trophée Yachine du meilleur gardien de l’année.

Il fallait marquer le coup. Avant le coup d’envoi de son match contre Nice ce mercredi, comptant pour la 16e journée de Ligue 1, le PSG a tenu à célébrer le septième Ballon d’or remporté par Lionel Messi. L’Argentin est devenu le premier joueur à obtenir cette distinction sous les couleurs parisiennes. Car en 1995, George Weah avait déjà quitté la capitale pour l’AC Milan au moment où la récompense lui avait été décernée. Messi est également le premier Ballon d'or à évoluer en France depuis Jean-Pierre Papin, sacré en 1991 avec Marseille.

"Un moment très spécial" pour Messi

"Je pense que j’ai eu une bonne année avec le Barça, même si on n’a pas pu gagner la Ligue des champions et la Liga, s’est félicité Messi lundi soir. On a lutté jusqu’à la fin pour la Liga, on a gagné la Coupe du Roi. Je crois que la victoire en Copa America a été très importante pour que je puisse avoir ce nouveau trophée. C’est une fierté pour moi d’être le premier joueur à le gagner avec le maillot du PSG. C’est très spécial, c’est un honneur pour moi d’être le premier pour le club."

Ce mercredi, avant le coup d'envoi donné par le champion du monde de MotoGP Fabio Quartararo, Messi a eu droit à une belle ovation de la part du Parc des Princes, dans un joli cadre avec des leds disposées autour de la pelouse, la diffusion d’un clip vidéo à sa gloire et même quelques feux d'artifice. "C'est un moment très spécial, un honneur pour moi. J'espère que cette année nous pourrons atteindre tous nos objectifs", a-t-il glissé depuis un podium, tout sourire et chaudement applaudi par le Parc.

Un autre hommage prévu

"C’est un accomplissement incroyable pour lui, c’est exceptionnel d’être avec lui au quotidien. J’espère que tout le monde profite de l’avoir dans notre championnat. Il joue toujours très bien", a glissé son entraîneur Mauricio Pochettino au micro de Canal+. Gianluigi Donnarumma en a profité de son côté pour présenter son trophée Yachine du meilleur gardien de l’année. "Merci à tout le monde, c'est un trophée important pour moi. Ici c'est Paris !", a-t-il lancé en français.

De grandes affiches à l'effigie du portier italien et du génie argentin avaient aussi été collées à la boutique et au stade. Comme révélé par RMC Sport, Messi pourrait à nouveau être mis à l’honneur le 12 décembre prochain lors de la réception de Monaco. A condition que le virage Auteuil, menacé d’un huis clos après avoir utilisé de nombreux engins pyrotechniques le 20 novembre contre Nantes, ne soit pas fermé ce jour-là.