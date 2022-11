Benzema attendu à Lyon ce vendredi, sauf contretemps de dernière minute, pour présenter son Ballon d'or

Comme annoncé par Olympique et Lyonnais, et confirmé par RMC Sport, Karim Benzema est attendu à Lyon vendredi pour présenter son Ballon d'or à l'occasion de la rencontre de Ligue 1 entre l'OL et Nice.

L'enfant prodige devrait bien faire un passage express dans sa ville. Trois semaines après avoir remporté le Ballon d'or, Karim Benzema est attendu à Lyon ce vendredi, sauf contretemps de dernière minute, pour présenter son trophée au Groupama Stadium à l'occasion de la rencontre entre l'OL et Nice, comptant pour la 15e journée de Ligue 1, rapporte le site spécialisé Olympique et Lyonnais. Une information confirmée par RMC Sport.

La présentation devrait se faire à la mi-temps du match, qui marquera aussi les 35 ans des Bad Gones, le principal groupe de supporters lyonnais. Ces derniers avaient déjà félicité leur ancien poulain pour le Ballon d'or lors de la réception de Lille (1-0) en déployant une banderole. Le "Nueve" les avait chaleureusement remerciés sur les réseaux sociaux.

Une fresque réalisée à Bron

L'hypothèse de voir Karim Benzema à Lyon est d'autant plus réalisable que le Real Madrid joue son dernier match de championnat avant la trêve le jeudi face à Cadix. Une rencontre à laquelle l'international français pourrait être exempté par principe de précaution avant la Coupe du monde. En parallèle, une fresque du Madrilène est en train d'être réalisée sur un immeuble de Bron, là où sa carrière de footballeur a commencé.

Il y a quelques jours, KB9 avait exprimé son souhait de revenir à Lyon pour des festivités. "Je suis tellement content que tout le peuple lyonnais soit fier de moi, j'essaie de le représenter au maximum. La ville de Lyon sera toujours dans mon cœur, avait lancé Benzema dans un entretien à OL Play. De belles choses arrivent dans la ville pour fêter mon Ballon d'or, qui vont ravir les Lyonnais."