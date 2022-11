Real Madrid: "Un mélange entre Zidane et Ronaldo", Perez vante encore Benzema, le "meilleur joueur du monde"

En marge du prix du gala du Golden Boy, où il a reçu le prix du meilleur président, Florentino Perez a livré un nouveau message élogieux pour Karim Benzema, "le meilleur joueur du monde". Le dirigeant du club merengue est "fier d'avoir signé" l'attaquant français, qui porte les couleurs madrilènes depuis 2009.

Le Real Madrid enchaîne les récompenses. Ce lundi, à l'occasion de la cérémonie du Golden Boy qui désigne le meilleur joueur de moins de 21 ans, Florentino Perez a lui reçu le prix du meilleur président. Lors de son discours, publié sous la forme d'une vidéo, le dirigeant espagnol en a profité pour vanter les mérites de Karim Benzema.

"Je suis fier de l'avoir signé"

Une fois de plus, Florentino Perez a raconté comment il avait convaincu Karim Benzema de signer pour son club, en se rendant chez lui lorsqu'il avait 20 ans. "Il était déjà un mélange entre Zidane pour sa classe et Ronaldo pour ses buts, a décrit l'Espagnol à propos de l'attaquant français, fan assumé des deux joueurs par ailleurs. Et au fil des années, il s'est amélioré. Il aurait mérité de remporter le Ballon d'or il y a des années déjà mais tout finit par arriver."

"Je suis fier de l'avoir signé, c'est le meilleur joueur du monde", a conclu Florentino Perez à propos de Karim Benzema, qui avait quitté l'OL, son club formateur, en 2009 pour rejoindre le Real Madrid.

Vainqueur de la Ligue des champions à cinq reprises avec le club merengue, "KB9" a porté grandement son équipe lors du dernier sacre, le 14e de l'histoire du Real Madrid dans la plus grande compétition. "Pour chaque trophée, c'est comme si c'était le premier et nous commençons la saison comme si nous n'avions rien gagné, c'est dans notre ADN de nous battre jusqu'au bout", a expliqué Perez.

"Ancelotti est le meilleur entraîneur possible pour le Real Madrid, car il connaît nos valeurs". a aussi déclaré Florentino Perez à propos du technicien italien, qui vit son deuxième passage sur le banc du Real Madrid. Le Mister avait repris l'équipe à l'été 2021 après le départ de Zinédine Zidane, à la suite d'un premier bail entre 2013 et 2015, où Ancelotti avait ramené la "Decima" au Real Madrid en 2014.