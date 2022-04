Bordeaux: Admar Lopes reconnaît des "erreurs" dans la gestion de la saison

Dans un entretien à L'Équipe, mercredi, Admar Lopes, directeur technique des Girondins de Bordeaux, admet des "erreurs" commises l'été dernier et tout au long de la saison. "Il reste quatre opportunités", insiste-t-il néanmoins, alors que le club pointe à la 19e place avant la 35e journée de Ligue 1.

"Tout le monde est coupable". À quatre journées de la fin de la saison de Ligue 1, Admar Lopes fait son mea-culpa. Le directeur technique des Girondins de Bordeaux reconnaît que le club, 19e au classement avec six points de regard sur le premier non-relégable et quatre sur la place de barragiste, a "commis quelques erreurs" tout au long de la saison.

"Le classement ne ment pas. C'est le reflet de l'effectif, de la mentalité des joueurs, de la qualité de notre travail au quotidien. (...) Je suis là pour assumer mes responsabilités même si les acteurs, ce sont les joueurs", déclare-t-il dans une interview dévoilée mercredi par L'Équipe. Que l'équipe ait mis "un mois et demi" à remporter un match après le remplacement de Vladimir Petkovic par David Guion constitue notamment l'un des points déplorés par le dirigeant.

"Il reste de l'espoir"

Lopes admet aussi que les problèmes ont débuté dès l'intersaison, avec des circonstances atténuantes liées à "l'héritage" difficile à assumer: "Le rachat tardif du club a aussi été décisif (fin juillet, ndlr). Normalement, le mercato se planifie fin mai-début juin. Nous, on a commencé fin juillet, et on a fait notre première vente - Toma Basic à la Lazio - le 24 août. Ce ne sont pas des excuses mais le contexte était compliqué avec des contraintes économiques. On a démarré le championnat avec un coach qui n'avait pas fait la préparation... Par rapport au profil des joueurs qu'on a recrutés, on savait qu'il y avait des risques mais on n'avait pas le choix".

Mais en ce qui concerne les décisions prises pour Laurent Koscielny, Paul Baysse, Mehdi Zerkane ou encore Benoît Costil, Lopes ne se repent pas. "Je referais exactement la même chose", affirme-t-il.

Dans le sprint final, le FCGB affronte l'OGC Nice (1/05), l'Angers SCO (8/05), le FC Lorient (14/05) et le Stade Brestois (21/05). "Mathématiquement, il reste de l'espoir, clame Admar Lopes. C'est le message de confiance que je veux faire passer. Il reste quatre opportunités. Si on gagne contre Nice, ça peut tout changer. Il faut y croire tous ensemble, et je soutiendrai ce groupe jusqu'à la fin".