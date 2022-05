Bordeaux: Guion "en colère" après la sortie polémique des joueurs en boîte de nuit

David Guion, entraîneur des Girondins de Bordeaux, a peu goûté la sortie en boîte de nuit de Mbaye Niang et Enock Kwateng après le nul face à Lorient (0-0). Il regrette surtout un "cadre d’exigence" au sein du groupe depuis le début de saison.

Les Girondins de Bordeaux passent "une semaine silencieuse" avant le dernier match de la saison à Brest, samedi (21h, 38e journée de Ligue 1). Le nul face à Lorient (0-0) les condamne de manière quasi certaine à la Ligue 2 et cela a mis un coup au moral de l’effectif, confie David Guion, l’entraîneur bordelais.

Pour ne rien arranger au cœur d’une saison cauchemardesque, le technicien a dû gérer plusieurs écarts de conduite ces derniers jours. Il y eut d’abord ce match de futsal disputé par certains joueurs deux jours après la claque à Angers (4-1) puis la sortie en boîte de nuit de Mbaye Niang et Enock Kwateng quelques heures après le match à Lorient qui a presque condamné le club.

Procédure contre Niang, seul joueur écarté

"On en revient à ce professionnalisme, ces valeurs, ce cadre d’exigence qu’il va falloir mettre en place dès le début de saison, a confié David Guion, ce jeudi en conférence de presse. On ne peut pas tolérer des comportements anti-professionnels comme ça surtout quand on appartient aux Girondins de Bordeaux, une institution avec ses valeurs. On doit, dès le début de saison, être intransigeants. Le cadre doit être posé et il est hors de question que des garçons s’échappent de ce cadre."

Interrogé sur de potentielles sanctions prises par le club, Guion s’est d'abord montré flou. "Sur la dernière histoire (de la boite de nuit), le club a rencontré les joueurs et le joueur mis en cause, a-t-il confié. Le club a résolu le problème avec lui." Il fait référence à Mbaye Niang écarté la semaine dernière pour une altercation avec Admar Lopes, directeur général des Girondins. L’attaquant est toujours écarté, à l’inverse de Kwateng. "Il y a une procédure avec Mbaye, confie Guion. C’est le seul qui n’est pas à l’entraînement. Enock est à l’entraînement, il a réglé ses problèmes avec la direction."

"Quand on voit que tout le travail est gâché par des attitudes non professionnelles…"

Guion poursuit en confiant ressentir "de la colère" face à ces dérapages. "Parce qu’il y a énormément de travail à côté, poursuit-il. Quand on voit que tout le travail et que tout ce qu’on dit est gâché par des comportements et des attitudes non professionnelles... C’est clair qu’on est déçu. On a envie d’être entouré de garçons qui comprennent les messages et qui sont irréprochables dans leur comportement."

S’il ne s’est pas prononcé sur son avenir, Guion a donné quelques orientations à prendre la saison prochaine dans le comportement de certains joueurs. "Il a manqué plein de choses, a-t-il noté. Mais il a manqué d’un cadre d’exigence."