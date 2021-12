Bordeaux-OL, les compos: le coup tactique de Bosz avec une défense à trois

En quête de points, Bordeaux et l'OL doivent s'imposer ce dimanche pour ne pas sombrer dans la crise ce dimanche, en clôture de la 17e journée de Ligue 1. Lyon et Peter Bosz se présentent avec une défense à trois et Paqueta en numéro 9.

Peter Bosz change ses plans. Quatre jours après la défaite face à Reims, le technicien lyonnais a décidé de mettre sur la touche son 4-2-3-1 pour installer un 3-4-3 ce dimanche au Matmut Atlantique face aux Girondins de Bordeaux. Jérôme Boateng, Jason Denayer et le jeune Castello Lukaba composent la charnière des Gones, alors que Malo Gusto et Emerson seront les pistons. Lucas Paqueta retrouve un rôle de numéro 9, sachant que Moussa Dembélé et Islam Slimani sont sur le banc.

>> Suivez Bordeaux-Lyon en direct

Un 4-3-3 pour les Girondins

A la recherche d'une victoire depuis quatre matchs, Vladimir Petkovic fait confiance à une défense à quatre et un trio Lacoux, Onana, Adli au milieu, alors que Hwang et Elis évolueront côte à côte avec Oudin au sein de l'attaque girondine.

Actuellement 18e, Bordeaux compte un point de retard sur Clermont, premier relégable. De son côté, l'OL peut rejoindre Angers et Montpellier à la huitième placeen cas de succès en Gironde.

La compo de Bordeaux :

Costil - Kwateng, Mexer, Gregersen, Mangas - Lacoux, Onana, Adli - Elis, Hwang, Oudin.

La compo de l'OL :

Lopes - Denayer, Boateng, Lukeba - Gusto, Mendes, Guimaraes, Emerson - Shaqiri, Paqueta, Aouar.