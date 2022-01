FC Séville: le très joli but de Koundé en Coupe du Roi

Le défenseur français du FC Séville Jules Koundé s’est distingué ce jeudi en Coupe du Roi, en inscrivant un joli but face au Real Saragosse. Le club andalou s'est qualifié pour les 8es de finale (2-0).

Dans l’anonymat d'un 16e de finale de la Coupe du Roi face au Real Saragosse (D2), Jules Koundé est sorti de l’ombre pour marquer de belle manière son premier but de la saison. À la demi-heure de jeu, l’international français (7 sélections) a permis au FC Séville de mener au score, d’une belle frappe croisée (31e).

À la réception d’un centre mal repoussé par la défense adverse, le défenseur central ne s’est pas posé de question à l’entrée de la surface, enchaînant un contrôle de la poitrine avec une demi-volée du droit imparable pour Raton. En seconde période, Mir a doublé le score sur un contre éclair pour les Rojiblancos (69e) qui sont qualifiés pour les 8es de finale, tout comme le Barça et le Real Madrid ce mercredi soir.

Déjà des bijoux face à Rennes et Barcelone

Mais Jules Koundé n’en est pas à son galop d’essai. S’il marque peu, l’ancien Bordelais gratifie souvent son public de belles réalisations. La saison passée, il avait notamment marqué son premier but en Ligue des champions d’une belle reprise dans la surface face au Stade Rennais. Quelques semaines plus tard, c’est un slalom lumineux face au FC Barcelone qui avait surpris ter Stegen. C'était également en Coupe du Roi, et aussi délicieux qu’inattendu.