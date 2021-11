France-All Blacks: Ntamack a "un temps d'avance sur Jalibert" selon Urios

A quelques heures du coup d’envoi du 3e test-match du XV de France face à la Nouvelle-Zélande ce samedi soir au Stade de France, l’entraîneur de l’UBB Christophe Urios a donné son avis sur la concurrence à l’ouverture entre Romain Ntamack, titulaire face aux All Blacks, et son joueur à Bordeaux, Matthieu Jalibert, dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.

Fabien Galthié a donc tranché. Après avoir associé Romain Ntamack et Matthieu Jalibert face à l’Argentine et la Géorgie, le sélectionneur du XV de France a décidé de titulariser le Toulousain au poste de demi d’ouverture pour le 3e test-match face à la Nouvelle-Zélande ce samedi soir au Stade de France (21h). A 22 ans, celui qui va honorer sa 23e sélection avec les Bleus sera associé à Antoine Dupont en charnière. Une récompense mais aussi une énorme responsabilité et une sacrée pression alors que Matthieu Jalibert, remplaçant au SDF, pourrait profiter, à terme, d’une mauvaise performance du Toulousain face aux triples champions du monde.

"L'association Dupont-Ntamack est fluide "

Pour Christophe Urios, cependant, Romain Ntamack ne joue pas sa place face aux All Blacks. "Il ne joue pas sa tête sur ce match parce que c’est toute l’équipe de France qui a un grand défi, parce qu’il faudra que les avants fassent un grand match pour qu’il soit à l’aise", a estimé l’entraîneur de l’UBB et de Jalibert, ce samedi matin dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.

Christophe Urios estime légitime le choix de Fabien Galthié d’aligner la charnière du Stade Toulousain face aux Néo-Zélandais. "A mon sens, l’association Dupont-Ntamack est fluide, juge-t-il. Ils se connaissent, ils parlent, ils jouent ensemble tout le temps. Ça donne un temps d’avance par rapport à Matthieu."

Le coach de l’UBB reconnait par ailleurs que le sélectionneur tricolore avait également raison d’associer son joueur et Ntamack lors des deux premiers test-matchs, même si le résultat ne fut pas vraiment concluant. "L’équipe de France a deux joueurs incroyables à des postes très difficiles qui demandent beaucoup de maturité. Nous, on a deux jeunes mecs avec finalement assez peu d’expérience. Ils sont capables de faire des matchs de très haut niveau avec de belles personnalités. Ce sont des mecs sympas. C’est une très grande chance. Ça valait le coup de l’essayer. Il y a du sens, pas que de la com", conclut Christophe Urios.