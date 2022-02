Brésil: Neymar reçoit un trophée pour son année 2021

Neymar a reçu le Samba d’or 2021, récompensant le meilleur joueur brésilien évoluant en Europe. Malgré une année plutôt timide, marquée par les blessures et les suspensions, le n°10 du PSG inscrit pour la cinquième fois son nom au palmarès de ce trophée lancé en 2008.

Il a lui-même révélé la nouvelle. En posant tout sourire avec son trophée sur les réseaux. Neymar a remporté le Samba d’or 2021, récompensant le meilleur joueur brésilien évoluant en Europe. De manière un peu étonnante, tant son année a semblé en demi-teinte. Entre ses blessures, ses suspensions et son état de forme déclinant, le n°10 du PSG n’a pas vraiment plané sur ces derniers mois. Ni en club, ni en sélection.

Avec Paris, il n’a pas inscrit le moindre but en Ligue des champions en 2021. Hormis ses deux matchs séduisants face au Bayern Munich en quarts de finale (surtout lors du retour au Parc des Princes), l’artiste de 29 ans a été particulièrement discret sur la scène européenne. Et il n’a pas été beaucoup plus tranchant en Ligue 1, avec 9 buts et 5 passes décisives en douze mois.

Une Coupe de France remportée

C’est d’ailleurs Lille qui a décroché le titre devant le PSG au printemps dernier. Neymar n’a eu que la Coupe de France à se mettre sous la dent, puisque le club de la capitale a également laissé filer le Trophée des champions. Encore face au Losc (défaite 1-0 début août à Tel-Aviv).

Avec la Seleçao, l’ancien surdoué de Santos a marqué 4 buts en 7 sélections. Suffisant pour être plébiscité par un jury composé de lecteurs de Samba Foot, de journalistes et d’anciens internationaux brésiliens. C’est la cinquième fois que Neymar (blessé à la cheville depuis fin novembre) remporte ce trophée créé il y a 14 ans (après 2014, 2015, 2017 et 2020). De quoi conforter son avance au palmarès, devant Thiago Silva, lauréat à trois reprises (2011, 2012, 2013).