Mercato: le joli coup de Brest, qui s'offre l'Algérien Youcef Belaïli

Brest a officialisé ce lundi la signature de Youcef Belaïli. Libre de tout contrat, l'ailier de l'Algérie rejoint le club breton pour l'aider dans sa lutte pour le maintien en Ligue 1 et finira la saison en Bretagne.

Un temps suivi par plusieurs équipes de Ligue 1, Youcef Belaïli a finalement porté son choix sur Brest. Le club breton a confirmé lundi soir l'arrivée de l'ailier algérien avant la clôture du mercato hivernal. L'ailier algérien s'est engagé pour six mois et tentera d'aider le Stade Brestois à assurer sa survie dans l'élite.

"Le Stade Brestois a le plaisir d’annoncer la signature pour six mois de Youcef Belaïli, a indiqué le club finistérien dans un communiqué. International algérien, il arrive libre après la rupture de son contrat avec le Qatar SC."

De son côté le joueur a partagé sa joie de signer en Bretagne: "Je suis content de rejoindre Brest et je suis fier de signer avec le club."

>> Les infos et rumeurs du mercato en direct

Belaïli pour oublier Faivre

Auteur d'une brillante Coupe arabe avec l'Algérie cet automne, Youcef Belaïli y a notamment inscrit un but exceptionnel d'environ 40m. Laissé libre par son club qatarien après avoir marqué le but de la victoire des Fennecs contre le Qatar, Youcef Belaïli s'est ensuite mis en quête d'un nouveau défi en Europe.

Formé en Algérie popuis révélé à l'Espérance Tunis, l'ailier de 29 ans a brièvement évolué en France avec Angers entre septembre 2017 et janvier 2018. Pendant ces quelques mois, l'Algérien a joué à une seule reprise avec le SCO avant de retourner en Tunisie. Exilé dans le Golfe depuis 2019 et son départ vers l'Arabie saoudite puis au Qatar, Youcef Belaïli va cette fois tenter de lancer définitivement sa carrière en Ligue 1.

Quelques heures après le transfert de Romain Faivre vers l'OL et la fin du prêt de Youssouph Badji (envoyé par Bruges à Charleroi), le Stade Brestois s’est donc mis d’accord avec Youcef Belaïli pour la signature d’un contrat de six mois.

Celui qui a déjà connu 33 capes sous le maillot de l'Algérie sort d'une Coupe d'Afrique des nations décevante avec les Fennecs. Incapable d'être décisif lors de la CAN 2022, il n'a pu empêcher l'élimination de son équipe dès le premier tour. Néanmoins, il arrive en bonne forme physique à Brest et pourrait rapidement débuter avec sa nouvelle équipe. Treizième de L1 après la 22e journée, Brest affrontera Rennes dans un derby dimanche prochain. Les Brestois joueront ensuite trois matchs décisifs en vue du maintien face à Troyes, Reims et Lorient, trois concurrents directs.