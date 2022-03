Brest-OM: Guendouzi exhorte ses coéquipiers à garder la même mentalité

Matteo Guendouzi, milieu de terrain de l’OM, invité ses partenaires à conserver le même état d’esprit que celui affiché à Brest (1-4), dimanche pour conclure la saison en force.

Après trois matchs sans victoire, l’OM a renoué avec le succès de manière éclatante à Brest (1-4), dimanche en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Un résultat qui permet aux Marseillais de reprendre la deuxième place et qui les rassure au niveau de l’état d’esprit. Matteo Guendouzi exhorte ses partenaires à poursuivre sur sa lancée pour terminer fort la saison.

"Il faut garder cette mentalité"

"La victoire est amplement méritée, on a maitrisé le match, c’est une très belle victoire, a-t-il confié à l’issue de la rencontre. On a fait de belles choses avec le ballon, on est restés costauds sans. C’était important de gagner, c’est bien aussi de récupérer cette deuxième place qui nous tient à cœur. Si on continue comme ça, on est sur le bon chemin. Avec les mauvais résultats dernièrement, il fallait se relancer. Ce soir il y a les trois points, et la manière."

L’ancien joueur de Lorient a seulement un petit regret, vite atténuer par la prestation offensive de l’OM. "C’est dommage qu’ils aient marqué ce petit but, mais on a réussi à en mettre quatre, à appliquer tout ce que le coach a dit à la causerie, explique le milieu de terrain. Est-ce qu’on a envoyé un signal? Je n’en sais rien, on se concentre avant tout sur nous-même, mais si on continue à faire des performances comme ça, on aura beaucoup de bons résultats. Il faut garder cette mentalité, ce soir tout le monde y était, même ceux qui étaient sur le banc. C’est de très bon augure pour la suite. On va maintenant avoir un match important à Bâle, et celui contre Nice à domicile."

Guendouzi ne s’est pas étendu, en revanche, sur le système de jeu mis en place dimanche par Jorge Sampaoli, accusé ces dernières semaines de trop changer ses dispositifs tactiques. "Est-ce qu’on a enfin trouvé notre système? Peu importe, il faut aussi s’adapter à l’équipe d’en face, conclut-il. Ce n’est pas le système qui fait qu’on gagne ou qu’on perde un match."