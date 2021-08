Brest-PSG: la folie Messi gagne la Bretagne et fait flamber le prix des places à la revente

En marge du déplacement du PSG à Brest vendredi (21h) pour la 3e journée de Ligue 1, le club breton assiste à une flambée du prix des places à la revente avant la rencontre. En cause : les possibles débuts de Leo Messi.

C'est un spectacle auquel, semble-t-il, il va falloir s'habituer pour les équipes recevant le PSG cette saison en Ligue 1. Alors que Lionel Messi poursuit sa remise en forme physique avec sa nouvelle équipe, et que sa présence dans le groupe parisien vendredi face à Brest (21h) est loin d'être assurée, le prix des places à la revente n'a de cesse d'exploser, comme le rapporte France Bleu Breizh ce mercredi.

Messi fait flamber le prix des places à Francis-le-Blé

Le sextuple Ballon d'or est dans tous les esprits et, déjà, la chasse aux billets a commencé. Certains d'entre eux ont été remis en vente, mardi, sur la billetterie du club mais ils n'ont pas mis longtemps à trouver preneurs. France Bleu donne aussi la parole au collectif Brest On Air, auteur d'un podcast hebdomadaire, qui explique avoir reçu plein de messages privés "de gens dont on n'a jamais entendu parler. Ils nous demandent si on a des places ou si on peut mettre des annonces parce qu'ils en cherchent".

De l'avis général, ces demandes proviennent de personnes qui ne suivent pas particulièrement le foot ni le Stade Brestois, mais s'intéressent plutôt à l'événement que constituerait la venue de "La Pulga" et ses coéquipiers au stade Francis-le-Blé. Conséquence de cet engouement collectif, les prix s'envolent sur des plateformes en ligne telles que Le Bon Coin ou Ebay, jusqu'à 150 euros la place. Dans le même temps, pour les abonnés du PSG, le prix unitaire des billets a été fixé à 10 euros (majoré de quatre euros avec l'édition d'un billet électronique)...

Reste à savoir, toutefois, si les grands débuts de l'Argentin se feront ce week-end en Bretagne. Avec un peu plus d'une semaine d'entraînement dans les jambes, cela paraît juste pour le voir faire ses premiers pas dès vendredi. En revanche, une remise en route progressive contre Reims, le 29 août au stade Auguste-Delaune, est envisagée.