Brest-PSG: maillots parisiens interdits près du stade et conditions de sécurité très renforcées

A l'occasion de la rencontre entre Brest et le PSG, la Préfecture du Finistère a défini les modalités d'accès au stade Francis-le-Blé. Les supporters parisiens n'appartenant à aucun groupe sont interdits de stade avant 19h30.

Le département du Finistère s'organise avant la venue des stars parisiennes. La Préfecture du Finistère a publié ce jeudi un arrêté préfectoral définissant les conditions d'accès au stade Francis-le-Blé, à l'occasion de la rencontre entre Brest et le PSG, prévue vendredi (21 heures) et comptant pour la troisième journée de Ligue 1. L'institution interdit notamment l'accès à l'enceinte brestoise et à ses alentours entre midi et 19h30 à "toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du Paris-Saint-Germain". Les maillots du club de la capitale seront interdits dans ce périmètre.

Alcool interdit avant la rencontre

Autre mesure restrictive: la consommation, le transport et la vente d'alcool sont interdits sur la voie publique, "ainsi qu'à l'extérieur et à l'intérieur des établissements disposant d'une autorisation" de 17 heures à 21 heures. Le transport et la possession de fumigènes sont également interdits. Alors que le prix des places à la revente explose jusqu'à 400 euros selon Le Télégramme, le stade Francis-le-Blé doit afficher complet pour cette affiche de gala.

Auteurs d'un bon début de saison, avec deux matchs nuls contre Lyon et Brest, les hommes de Michel Der Zakarian vont tenter de créer l'exploit face au demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, qui signe un début de championnat parfait, avec deux victoires en deux matchs.

Si les spectateurs brestois espéraient apercevoir Lionel Messi, c'est raté. L'attaquant argentin n'a pas été convoqué par Mauricio Pochettino, malgré un léger suspense, tout comme Neymar et Leandro Paredes. En revanche, le PSG pourra compter sur Marquinhos, Di Maria, Dommarumma et Verratti.