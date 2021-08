Brest-PSG: Pochettino laisse planer le doute sur la présence de Messi et Donnarumma

Avant le déplacement à Brest, ce vendredi lors de la 3e journée de Ligue 1 (21h), Mauricio Pochettino n’a pas écarté la possibilité de voir Lionel Messi dans le groupe du PSG. Idem pour Gianluigi Donnarumma. Le coach parisien n’a toutefois pas encore révélé les noms des joueurs qui feront le déplacement en Bretagne.

Mauricio Pochettino entretient le suspense. Alors que le monde du football a les yeux rivés sur le Paris Saint-Germain et sur la possible présence de Lionel Messi à Brest, ce vendredi lors de la 3e journée de Ligue 1 (21h), l’entraîneur du PSG a laissé plané le doute à la veille de la rencontre. "Nous n’avons pas encore décidé s’il sera dans le groupe", a lâché Pochettino lors de sa conférence de presse en début d'après-midi.

Le groupe, justement, sera annoncé, plus tard dans la journée ou même samedi dans la matinée. La semaine dernière, pour la rencontre face à Strasbourg, le PSG avait communiqué son équipe le jour du match. Lionel Messi, qui a repris l’entraînement il y a une semaine, n’a plus joué depuis le 10 juillet et la victoire de l’Argentine en finale de la Copa America face au Brésil (1-0).

Neymar, Verratti et Di Maria de retour?

Vainqueur de l’Euro avec l'Italie et élu meilleur joueur de la compétition, Gianluigui Donnarumma pourrait lui aussi faire sa première apparition dans le groupe parisien. Pochettino, là non plus, n’a pas voulu donner d’information, sans toutefois fermer la porte. "S’il est convoqué, c’est qu’il a la possibilité de jouer", a-t-il ajouté à propos du gardien de 22 ans. La concurrence avec Keylor Navas pourrait débuter rapidement.

Au-delà des deux recrues parisiennes, reste à connaître l’état de forme de Neymar, Marquinhos, Angel Di Maria, Leandro Paredes et Marco Verratti. Eux aussi tous finalistes de l’Euro ou de la Copa America, ils ont repris l’entraînement il y a une dizaine de jours et certains pourraient faire leur retour pour ce déplacement au stade Francis-Le Blé.