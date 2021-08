Brest-PSG: Messi ne sera pas là, Neymar et Paredes non plus

Si Mauricio Pochettino avait entretenu le suspense en conférence de presse, Lionel Messi ne figure pas dans le groupe retenu pour le déplacement du PSG à Brest vendredi, en ouverture de la troisième journée de Ligue 1.

Ce ne sera donc pas à Brest. Comme indiqué par Le Parisien et par l'Equipe et confirmé par RMC Sport, Lionel Messi ne figure pas dans le groupe du PSG pour le déplacement en Bretagne, ce vendredi en ouverture de la troisième journée de Ligue 1. L'Argentin n'a pas encore suffisamment d'entraînements dans les jambes et sa première sous les couleurs parisiennes devra encore attendre.

Donnarumma dans le groupe

Le sextuple Ballon d'or ne sera pas le seul absent. Neymar et Leandro Paredes, eux aussi finalistes de la dernière Copa America et donc revenus plus tard à l'entraînement, seront également absent d'après l'Equipe, qui évoque en revanche la présence de Gianluigi Donnarumma, autre grande recrue de Paris cet été.

>>> abonnez-vous à RMC Sport pour ne pas rater les matchs de Messi avec le PSG en Ligue des champions

En conférence de presse quelques heures plus tôt, Mauricio Pochettino était resté flou au sujet de la présence ou non de Lionel Messi à Brest. "Nous n'avons pas décidé encore si Lionel Messi sera dans le groupe, assurait le technicien du PSG. Nous allons analyser pour voir s'il peut être dans l'équipe. On décidera bientôt, on verra s'il en fait partie. Ce qu'il apporte est très visible, c'est une énergie très positive. Son intégration est très bonne, nous sommes satisfaits de lui."

Après Brest, le club parisien jouera à Reims pour la quatrième journée de championnat, avant la trêve internationale. Après cette trêve, le PSG accueillera Clermont.