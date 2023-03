Brest-PSG: "Un capitaine doit montrer le bon exemple", le rappel de Luis Fernandez à Kylian Mbappé

Même s'il a donné la victoire au PSG sur la pelouse de Brest, samedi lors de la 27e journée de Ligue 1 (1-2), Kylian Mbappé a été la cible de critiques après la rencontre. En cause: son mauvais geste sur Haris Belkebla, qui aurait pu lui valoir un carton rouge, quelques secondes avant son but décisif...

Promu capitaine lors de la victoire du PSG samedi à Brest en Ligue 1 (1-2), en l'absence de Marquinhos (blessé), Kylian Mbappé a été la cible de critiques après le match. Buteur décisif dans les dernières minutes pour permettre au club de la capitale de se remettre la tête à l'endroit après l'élimination en Ligue des champions face au Bayern, l'attaquant français aurait pu ne jamais marquer si l'arbitre avait pris une autre décision quelques secondes plus tôt...

"On ne va pas pleurer", relativise Belkebla

Dans un duel accroché avec Haris Belkebla, Mbappé a donné un coup de pied qui aurait pu être sanctionné par un carton rouge. C’est en tout cas l’avis de nombreux Brestois, qui n’ont pas caché leur incompréhension après la rencontre. Belkebla lui n'a pas cherché à polémiquer davantage sur la décision de Marc Bollengier - l'arbitre de 31 ans qui officiait pour la première fois en championnat - qui avait pourtant eu recours au VAR avant d'adresser un carton jaune aux deux hommes.

"Je n’ai pas revu les images, a-t-il réagi en zone mixte. Il (Mbappé) met un mauvais coup. Après, je lui attrape la jambe. Il me remet un deuxième coup. C’est là que je me relève et que je m’énerve un peu. De là à dire s’il mérite de sortir ou pas… Je ne sais pas du tout, ce n’est pas à moi de juger. Mais on ne va pas pleurer. Le plus important était de ne pas prendre ce but à la dernière minute."

"Son geste est surprenant" pour Fernandez

Consultant sur beIN Sports, Luis Fernandez ne s'est pas montré tendre avec le Bondynois après le coup de sifflet final. Selon lui, le meilleur buteur du dernier Mondial a mal réagi et n'a pas respecté le brassard. "Il n’est pas un capitaine expérimenté mais un capitaine ne doit pas se comporter ainsi. Je n’oublie jamais qu’il est encore jeune mais son geste est surprenant. Aujourd’hui, un capitaine doit montrer le bon exemple."

L'ancien joueur et entraîneur du PSG a tout de même tenu à relativiser: "Kylian a quand même plein d’excuses car c’est le joueur le plus exemplaire sur le terrain depuis des mois. Il ne faut pas en faire tout un plat de cet épisode. Il a été pris dans le feu de l’action. On lui demande vraiment beaucoup et c’est en faisant ce genre d’erreurs qu’il deviendra aussi un grand capitaine".