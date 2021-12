Clermont: Bayo explique comment il a rebondi après sa garde à vue

Mohamed Bayo (23 ans), attaquant de Clermont, est revenu sur l’accident qu’il a provoqué fin octobre et qui a entrainé son placement en garde à vue.

Promu avec Clermont la saison dernière, Mohamed Bayo (23 ans) n’a pas tardé à trouver ses marques en Ligue 1 avec déjà huit buts en 15 matchs. Il reconnaît tout de même que la découverte de l’élite s’est accompagnée d’une nouvelle lumière sur ses performances.

"C'est vraiment une autre dimension, confie-t-il à l’AFP. Le club arrive dans une nouvelle étape de sa vie. Moi qui viens d'ici, ma vie est un peu chamboulée, je vois que la L1 c'est complètement différent de la L2, qu'il y a plus d'impact. (...) Je ne doutais pas de mes qualités mais je ne pensais pas que ça allait aussi bien marcher pour moi. Je suis vraiment très étonné. Après, je suis un bosseur, j'ai envie de réussir. J'essaie de me donner les moyens."

"Je ne me suis pas mis la tête dans le seau"

Le joueur se retrouve aussi plus scruté en dehors du terrain. Il s’en est rendu compte après avoir provoqué un accident de la route sans gravité le 24 octobre dernier alors qu’il conduisait en état d’ivresse. Il avait été arrêté et placé en garde à vue, deux ans après avoir été condamné pour conduite sous stupéfiants en 2019. Il confie avoir tourné la page de cet incident.

"Dans ma tête, je me suis dit que j'avais fait une erreur, explique-t-il. C'est la vie, ça arrive à tout le monde. Moi, on en parle parce que je suis footballeur mais ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Très honnêtement, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je me prenne la tête, que je me remette au travail, que je sois concentré, et puis que le reste viendrait tout seul. Je ne me suis pas mis la tête dans le seau. J'ai continué à travailler et maintenant ça revient petit à petit."

Buteur à Lens (2-2) mercredi, il sera encore attendu samedi sur le terrain de Montpellier (15h, 17e journée de Ligue 1) alors que son équipe, 18e, reste sur six matchs consécutifs sans victoire (cinq défaites, un nul).