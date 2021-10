Clermont: Bayo fait son mea-culpa après sa garde à vue

Mohamed Bayo a été interpellé et placé en garde à vue dimanche pour conduite en état d’ivresse, puis libéré ce lundi matin. L’attaquant de Clermont a ensuite présenté ses excuses sur les réseaux sociaux.

Libéré ce lundi matin, après 24 heures de garde à vue, Mohamed Bayo a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux. "J’ai fait preuve d’une attitude irresponsable après le match face à Nantes", a écrit l'attaquant de Clermont.

Dimanche, au lendemain de la défaite de Clermont face à Nantes en Ligue 1 (2-1), l’attaquant de 23 ans avait été interpellé et place en garde à vue pour conduite en état d’ivresse et blessures involontaires. Contrôlé au volant avec un taux d'alcoolémie de 0,88 gramme/litre de sang soit au-dessus de la limite "délictuelle" de 0,80g/L (dépasser 0,50 g/L entraîne une contravention), il a également provoqué un accident de la circulation. L'un des occupants de la voiture avec laquelle il a eu un accident présente des blessures occasionnant 14 jours d'interruption totale de travail.

"Loin d’être lucide, j’ai, dans un premier temps, quitté les lieux"

"Au moment de l’accident, j’ai paniqué, j’ai eu peur des conséquences. Loin d’être lucide, j’ai, dans un premier temps, quitté les lieux mais j’ai souhaité porter secours aux victimes et revenir pour assumer", développe Mohamed Bayo.

Après sa libération, le Clermontois a été convoqué pour une audience au tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, en date du 28 juin 2022. "En attendant, dès demain (mardi), je me replongerai dans le travail avec le Clermont Foot", assure-t-il dans son message, en assurant vouloir "assumer" ses actes.

Déjà condamné pour des faits similaires en 2019

En plus de la conduite sous l’emprise de l’alcool et des blessures engendrées, Bayo risque également une peine aggravée dans cette affaire. Car il sera jugé en état de récidive: le Franco-Guinéen a déjà été condamné pour des faits similaires en 2019, dans le cadre d'une ordonnance pénale. A l'époque, son permis avait été suspendu durant six mois et il avait été condamné à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.