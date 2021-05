Des anciens joueurs parisiens au Parc des Princes pour les enfants de la fondation PSG

Ce mardi, le Paris-Saint-Germain organisait sa "journée des enfants de la Fondation PSG". Trois heures durant lesquelles les jeunes bénéficiaires ont participé à différents ateliers et ont pu défier d’anciens joueurs professionnels.

Sur la pelouse du Parc des Princes, Luis Fernandez est en terrain connu. L’ancien joueur (1978-1986) et entraîneur (1994-1996 et 2000-2003) du PSG enchaîne les frappes, accompagné des bénéficiaires de la fondation PSG.

Pendant trois heures, ces jeunes malades, isolés, en situation de handicap ou aux conditions de vie précaires peuvent échanger, se défier, s’amuser balle au pied.

"Il faut en profiter"

"Voir ces enfants heureux, aujourd’hui, alors que notre société est un peu en délicatesse, ça me plaît, sourit l’ex-milieu de terrain. C’est important de les aider, d’aider ces parents, ces associations!". Tout au long de l’année, des ateliers ont été organisés, certains joueurs du PSG se sont déplacés à l’hôpital… Avec comme point d’exclamation ce grand rassemblement.



Comme Luis Fernandez, d’autres "anciens" ont répondu présent. Fabrice Pancrate, Éric Rabesandratana, Jessica Houara ou encore Omar Da Fonseca se prennent au jeu et accompagnent les 400 adolescents et enfants qui participent aux ateliers de slalom, tirs au but, hockey sur gazon, ou encore basket… "Être sur la pelouse, voir ces gens, c’est quelque chose que je ne pensais jamais faire. Il faut en profiter", raconte Ariana, entourée de ses copains.



Mais les ex-sportifs ont moins de succès que les chanteurs. Des cris se font entendre quand le rappeur Fianso et la chanteuse Wejdene font leur apparition, signent des autographes et prennent des selfies. Pour le plus grand bonheur des jeunes, qui repartent avec des "souvenirs pour la vie".