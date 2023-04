Angers-PSG: Marquinhos regrette aussi la deuxième période des Parisiens, leur "point faible"

Quelques instants après la victoire sans briller du PSG à Angers (2-1), le capitaine parisien Marquinhos évoque la seconde période peu convaincante de son équipe. À l'image de son coach, il alerte sur ce relâchement pas nouveau en vue des derniers matchs de la saison.

Le strict minimum. Vainqueur de la lanterne rouge angevine sur une courte marge ce vendredi en ouverture de la 32e journée de Ligue 1 (2-1), le PSG fonce vers un onzième sacre national. Pourtant, la prestation proposée, et notamment la seconde période, n’a pas été emballante, comme le concède Marquinhos dans la foulée du coup de sifflet final, au micro de Prime Video.

"Il y a d’autres matchs où on va être en difficulté si on prend des buts comme ça"

"On a réussi à marquer en première période, ça a fait qu’on a tranquillisé un peu le jeu, note d’abord le capitaine parisien. En deuxième période, on a trop raté de ballons, on a eu trop de déchets de passes, de contrôle. On n’a pas réussi à aller vers l’avant comme on le voulait. La victoire est là, c’est l’essentiel. Il faut faire juste attention avec ce but qu’on prend à la fin parce qu’il y a d’autres matchs où on va être en difficulté si on prend des buts comme ça".

À six matchs du terme du championnat, Paris compte provisoirement 11 points d’avance sur son dauphin marseillais, avant le choc OL-OM dimanche soir. "Il y a toujours des points à améliorer, poursuit Marquinhos. Il ne faut pas que la victoire fasse qu’on baisse de régime. On gagne, c’est important, (mais) il y a d’autres matchs où on faisait des meilleures prestations et on n’arrivait pas à gagner. Il faut continuer le travail, il faut continuer à aller vers l’avant. C’est vrai que c’est un point faible de notre équipe. On arrive à ouvrir le score et on se relâche un peu trop en deuxième période. Il y a des matchs où on a eu des problèmes avec ça".

Galtier: "Quand on est le PSG, on ne peut pas se permettre de ne jouer qu'une période"

Des propos qui font échos à la réaction de Christophe Galtier quelques instants plus tard, qui "n’a pas aimé la deuxième période" et qui souligne "un relâchement total". "Il y a de la frustration, lâche-t-il devant les caméras du diffuseur. Certes on l'emporte et on est en tête du championnat. Mais quand on est le PSG, on ne peut pas se permettre de ne jouer qu'une période. (…) On doit montrer un autre visage." Cela commence par la réception de Lorient, le dimanche 30 avril (17h05).